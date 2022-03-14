VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Almanya Başbakanı Olaf Scholz Ankara'da
Zelenskiy, 16 Mart'ta ABD Kongresine hitap edecek
Sağlık Bakanı Koca: Sağlıkta eski Türkiye'ye dönüş yolu kapanmıştır
Putin kilidi kırmaya çalışıyor
40 dakikalık yol 5 dakikaya indi
Türkiye'den WECDIS hamlesi!
Başkan Erdoğan, müjdeleri peş peşe verdi
ABD'li şirketler adına Türkiye'ye önemli ziyaret
Sertifikalı tohum desteğinin artırılmasının 6 üründe rekolteye olumlu yansıması bekleniyor
TÜBİTAK UZAY 76 kişi istihdam edecek
Doğu Akdeniz'de iş birliği dönemi
Hafız Murat: İyi insan kendisi hariç tüm insanlığı düşünendir
TOGG'un CES fuarındaki sıralaması belli oldu
Dev projede sona gelindi!
Seçim kanunu teklifi TMBB Başkanlığına sunuldu
NASA yardım istiyor ödül 30 bin dolar
Hamileyken bir ay sonra yine hamile kaldı
İki ayda 7 bağış kumbarası çalındı
Kedilere yuva yapmak için evden çıkmış
20 lirayı beğenmedi kaputta 1 km yolculuk yaptı
Ajan Leo!
"Türkiye'nin oyu her zaman ülkemizin lehine"
Millî olarak geliştirildi!
Skandal sözler! Seküler dostlarımıza borcumuzdur
14 Mart 2022 Pazartesi 18:08:00 - Güncelleme:14 Mart 2022 Pazartesi 18:08:00

Zelenskiy, 16 Mart'ta ABD Kongresine hitap edecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 16 Mart Çarşamba günü ABD Kongre üyelerine hitap edecek.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Kongre üyelerine bir mektup gönderdi.

Mektupta, "Ukrayna Devlet Başkanı, 16 Mart Çarşamba günü sabah 09.00'da Senato ve Temsilciler Meclisi ortak oturumunda Kongre üyelerine hitap edecektir" ifadesine yer verildi.

Mektupta ayrıca, ABD'nin Ukrayna halkına verdiği desteğin süreceği vurgulandı.

Etiketler : Vladimir Zelenskiy Ukrayna ABD Rusya
Bir dizi daha reyting kurbanı

Bir dizi daha reyting kurbanı
22 sesten ‘zamansız' yorum

22 sesten ‘zamansız' yorum
‘Kuruluş Osman'ın Bizanslı Samuel'i

‘Kuruluş Osman'ın Bizanslı Samuel'i
Albüm için geri sayım

Albüm için geri sayım
Ayrıldı yurda döndü

Ayrıldı yurda döndü
Klibe özel dans çalışması

Klibe özel dans çalışması
Kayseri seferi

Kayseri seferi
Bilginer büyük bir şans

Bilginer büyük bir şans
Final öncesi dev anlaşma

Final öncesi dev anlaşma

EN ÇOK OKUNAN HABERLER