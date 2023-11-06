VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Zelenski'den skandal 'İsrail işgali' açıklaması: Kuralsız saldırıyı onayladı
Bakan Tekin UNESCO 42. Genel Konferansı'na katılacak
Bosna Hersek'ten Fahrettin Altun'a destek: "İsrail propaganda savaşını kaybetti"
Bakan Fidan Hollanda Dışişleri Bakanı ile görüştü
UNICEF: Sudan'da 3 milyon çocuk yerinden edildi
Malatya'da uyuşturucuya geçit yok: 372 kilo uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı
06 Kasım 2023 Pazartesi 20:19:00 - Güncelleme:06 Kasım 2023 Pazartesi 20:19:00

Zelenski'den skandal 'İsrail işgali' açıklaması: Kuralsız saldırıyı onayladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, işgalci İsrail'in Gazze'de kural tanımaksızın sürdürdüğü katliamları göz ardı ederek, "Teröristlerin olduğu yerde kural yoktur." sözleri ile skandal açıklamalarda bulundu.

Volodimir Zelenski, işgalci İsrail'in Gazze'de her geçen gün artan saldırılarına ilişkin "Kanun ve kurallardan bahsedecek olursak, teröristlerin olduğu yerde kural yoktur." ifadelerini kullandı.

Zelenski, NBC News televizyon kanalının "Meet the Press" programına katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin soruya, söz konusu durumun "yeni bir şey olmadığını" ifade eden Zelenski, "Bu İsrail ve Filistin arasında yanan bir ateş ve bazı insanlar hala bu ateşe kibrit atmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenski, "Eminim ki Hamas'ın desteklenmesinin arkasında Rusya ve İran da var." iddiasında bulunarak, "suçlanması gerekenlerin" Rusya ve İran olduğunu savundu.

Hamas'a destek olan ülkeler arasında Kuzey Kore'nin de olduğunu öne süren Zelenski, "Gazze'de kaç tane Kuzey Kore mühimmatı bulunduğunu gördünüz. Bu bir gerçek, mutlak bir gerçek." dedi.

Gazze için "kuralsız" saldırı imasında bulunan Zelenski, "Kanun ve kurallardan bahsedecek olursak, teröristlerin olduğu yerde kural yoktur." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski İsrail Gazzede katliamlar Teröristler kural yok
Setten ilk kare

Setten ilk kare
Peynire hasret kaldı

Peynire hasret kaldı
Kovboy sürprizi

Kovboy sürprizi
Ayrılmadılar

Ayrılmadılar
Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet coşkusu
Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet coşkusu
Şehit ve gazi ailelerine özel gösterim

Şehit ve gazi ailelerine özel gösterim
Ameliyattan kurtuluş yok

Ameliyattan kurtuluş yok
Zerrin Özer'in çifte mutluluğu

Zerrin Özer'in çifte mutluluğu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX