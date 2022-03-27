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27 Mart 2022 Pazar 08:10:00 - Güncelleme:27 Mart 2022 Pazar 08:10:00

Zelenski'den sert çıkış: Avrupa-Atlantik topluluğuna kim liderlik ediyor?

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkan Zelenskiy, NATO'nun sahip olduğu uçak ve tankların sadece yüzde birini istediklerini ve 31 gündür bu yardımı beklediklerini belirterek "Avrupa-Atlantik topluluğuna kim liderlik ediyor? Korkutma yoluyla hala Moskova mı?" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO'nun sahip olduğu uçak ve tankların sadece yüzde birini istediklerini ve 31 gündür bu yardımı beklediklerini belirterek, "Peki, Avrupa-Atlantik topluluğuna kim liderlik ediyor? Korkutma yoluyla hala Moskova mı?" ifadesini kullandı.

Zelenskiy, paylaştığı video mesajında, NATO ve Rusya'ya seslendi.

Ukrayna'yı Rusya'ya karşı savunmak için ağır silahlar göndermesi konusunda Batılı ülkelere çağrısını yenileyen Zelenskiy, "(Ukrayna ve Avrupa için) Bu güvenliği sağlamanın fiyatı çok net; Ukrayna için uçaklar, tanklar, hava savunma sistemleri. Bunlar ortaklarımızda sadece toz toplayan ve sahip olduğu mühimmatlar." dedi.

Zelenskiy, NATO'dan sahip oldukları uçak ve tankların sadece yüzde birini istediklerini ifade ederek, "Fazlasını istemiyoruz ama bunu 31 gündür bekliyoruz. Peki, Avrupa-Atlantik topluluğuna kim liderlik ediyor? Korkutma yoluyla hala Moskova mı? Ortakların Ukrayna'ya yardımı artırmaları gerekiyor. Buna ihtiyacı olan ortaklar çünkü bu Avrupa'nın güvenliği." diye konuştu.

Polonya'da Ukrayna heyetinin ABD'li üst düzey yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendiren Zelenskiy, "Görüşmelerde şu anda neye ihtiyacımız olduğu, uçaklar ve diğer savunma araçlarının nasıl teslim edileceği konuları ele alındı. Ukrayna, Rus füzelerini pompalı tüfekle ya da çok sayıda gönderilen makineli tüfeklerle vuramaz. Yeterli sayıda tank ve diğer zırhlı araçlar ile uçaklar olmadan Mariupol'ü geri almak imkansız." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rus askerlerine de seslenerek, geçici olarak işgal ettikleri kentlerde yaptıkları hiçbir şeyin işe yaramayacağını söyledi.

Söz konusu kentlerde Rus birliklerine karşı sadece hor görme ve nefret olacağını kaydeden Zelenskiy, "Televizyonumuzu kapatmak ve yerine Moskova sunucularının kampanyasını açmak, propaganda broşürleri ve yakında değeri ile değil ağırlığına göre kabul edilecek ruble dağıtmak. Bunlar işe yaramayacak." dedi.

Etiketler : NATO UKRAYNA RUSYA
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