Zelenski'den Rusya'ya yeşil ışık! Bu savaşı bir an önce bitirmek istiyorum

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'den ise görüşme öncesi Rusya'ya olumlu yönde bir adım geldi. Rusya'nın 3 talebini yerine getirebileceklerini söyleyen Zelenski, "Bu savaşı bir an önce bitirmek istiyorum" dedi.

Rusya Ukrayna savaşı bir aydan fazla süredir devam ediyor. Dün yapılan müzakere açıklamasından sonra ise tüm gözler Türkiye'ye çevrildi. Ukrayna lideri Zelenski'den ise müzakere öncesinde dikkat çeken bir son dakika açıklaması geldi.

Financial Times'ın haberine göre Zelenski, Rusya'ya yeşil ışık yaktı.

3 TALEBE OLUMLU YANIT

Zelenski, koşullarının kabul edildiği durumda Rusya'nın bir süredir bastırdığı tarafsızlığını ilan etme, NATO'dan vazgeçme ve nükleer silah çalışmalarını sonlandırma taleplerine onay verebileceğini söyledi.

"BU SAVAŞI BİZ BAŞLATMADIK"

Yaptığı açıklamada Zelenski, "Güvenlik garantileri ve tarafsızlık, Ukrayna'da nükleerin olmama durumu gibi şartları yapmaya hazırız. Fakat en önemli şey savaşı Rusya'nın başlatmış olması" dedi.

SAVAŞI OLABİLDİĞİNCE HIZLI BİTİRMEK İSTİYOR

Röportajda Rusça konuştuğu da gözlerden kaçmayan Zelenski, amacının savaşı olabildiğince hızlı bitirmek olduğunu söyledi. Aynı zamanda Rus güçlerinin ele geçirdiği yerleri bırakmasını istediğini de sözlerine ekledi.