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11 Ekim 2022 Salı 10:06:00 - Güncelleme:11 Ekim 2022 Salı 10:06:00

Zelenski'den Putin'e gözdağı: Bizi korkutmak veya durdurmak imkansız

Kaynak: Ajanslar

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın ülkesinin başkenti Kiev başta olmak üzere birçok şehrine yönelik füze saldırılarını değerlendirdi. Saldırılarda 19 kişi hayatını kaybederken Zelenski, Ukrayna'nın korkutulması veya durdurulmasının imkansız olduğunu söyledi. Zelenski ile telefonda görüşen ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya gelişmiş hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere Ukrayna'nın kendisini savunması için gereken desteği sağlamaya devam etme sözü verdi.

Rusya'nın füze saldırılarının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile ABD Başkanı Joe Biden telefonda görüştü. Beyaz Saray tarafından görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev de dahil olmak üzere Ukrayna genelindeki füze saldırılarını kınadığı belirtilerek, bu anlamsız saldırılarda ölen ve yaralananların yakınlarına taziyelerini ilettiği ifade edildi. Açıklamada, "Başkan Biden, Ukrayna'ya gelişmiş hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere kendisini savunması için gereken desteği sağlamaya devam etme sözü verdi" denildi.

Açıklamada, Biden'ın görüşmede Rusya'ya yönelik yaptırımlar, Rusya'yı işlediği savaş suçlarından sorumlu tutmak ve Ukrayna'ya güvenlik, ekonomik ve insani yardım sağlamak için ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla çalışmaya devam ettiğini vurguladığı aktarıldı.

Zelenski ise yaptığı açıklamada, Biden ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hava savunması şu anda savunma işbirliğimizde bir numaralı önceliktir" dedi.

RUS GÜÇLERİNİN DÜN UKRAYNA ŞEHİRLERİNE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA ÖLENLERİN SAYISI 19'A YÜKSELDİ

Rus güçlerinin dün Ukrayna şehirlerine yönelik düzenlediği saldırılarda, hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiği ve 105 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Acil Servisinden dün başta başkent Kiev olmak üzere birçok şehre düzenlenen saldırılardaki can kayıplarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, saldırılar nedeniyle aralarında Kiev ve Lviv'e bağlı bölgelerin de bulunduğu 301 yerleşim birimine elektrik verilemediği ifade edildi.

Saldırılarda yaşamını yitirilenlerin sayısının 19'a yükseldiği ve 105 kişinin yaralandığı kaydedildi.

ZELENSKİ, UKRAYNA'NIN KORKUTULMASI VEYA DURDURULMASININ İMKANSIZ OLDUĞUNU BELİRTTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın, ülkesinin başkenti Kiev başta olmak üzere birçok şehrine yönelik füze saldırılarını değerlendirerek Ukrayna'nın korkutulması veya durdurulmasının imkansız olduğunu söyledi.

Zelenski, gece saatlerde Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımında, Rus güçlerinin bu sabah Ukrayna'nın birçok bölgesindeki şehre düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

Kiev'de sabah düzenlenen füze saldırıları sonucu hasar gören altyapının tamir çalışmalarını yapan iş makinalarının önünde açıklama yapan Zelesnki, "Şu anda ülke genelinde restorasyon çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

Rusya'nın, Ukrayna'nın şehirlerine toplam 84 seyir füzesi fırlattığını ve bunlardan 43'ünün Ukrayna Hava Savunma Sistemleri tarafından imha edildiğini kaydeden Zelenski, ayrıca Rusların gönderdiği İran üretimi 24 İHA'dan 13'ünün Ukrayna güçlerince vurulduğunu belirtti.

Zelenski, "Ve ondan sonra bile her on dakikada bir İran üretimi 'Şahid'in (kamikaze İHA) vurulduğuna ilişkin bir mesaj alıyorum." dedi.

Konuşmasında, "Ukrayna'nın korkutulması imkansız, sadece daha da birleşmesi mümkün." ifadesine yer veren Zelenski, Rusya'nın, cephede başarısız olduğu için ülkesine yönelik "terör eylemleri" düzenlediğini savunarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ukrayna'nın durdurulması mümkün değil. Şimdi de işgalciler savaş alanında bize karşı başarısızlar ve bu yüzden bu teröre başvuruyorlar."

Ukrayna'da hava saldırısı tehlikesi sürdüğü için vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunan Zelenski, savaşta kazanacaklarını söyledi.

FRANSA'DAN RUS SALDIRILARININ HEDEFİ OLAN UKRAYNA'YA DAHA FAZLA DESTEK SÖZÜ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ve diğer bazı şehirlere çok sayıda hava saldırısı düzenlemesinin ardından Ukrayna'ya daha fazla destek sözü verdi.

HOLLANDA BAŞBAKANI RUTTE, RUSYA'NIN UKRAYNA'YA DÜZENLEDİĞİ FÜZE SALDIRILARINI "TERÖR" OLARAK NİTELENDİRDİ

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırılarını "terör" olarak nitelendirdi.

KİEV'DE RUS GÜÇLERİNİN SALDIRILARININ İZLERİ SİLİNMEYE ÇALIŞILIYOR

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bu sabah düzenlenen saldırıların izleri silinmeye çalışılırken yeni saldırı endişesi taşıyan az sayıda Kievli de metro istasyonlarında geceyi geçirmeye hazırlanıyor.

BİDEN: SALDIRILAR PUTİN'İN SAVAŞININ VAHŞETİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTERİYOR

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev de dahil olmak üzere gerçekleştirdiği geniş çaplı füze saldırılarını kınayarak, "Saldırılar Putin'in savaşının vahşetini bir kez daha gösteriyor" dedi.

İNGİLTERE'DEN RUS SALDIRILARI SONRASI UKRAYNA'YA DESTEĞİ GÜÇLENDİRME SÖZÜ

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Rus füze saldırıları sonrası Ukrayna'ya desteklerini güçlendireceklerini söyledi.

GUTERRES, RUSYA'NIN UKRAYNA'YA FÜZE SALDIRILARINDAN DOLAYI "DERİN ŞOK" YAŞADIĞINI BELİRTTİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, sivil kayıpların yaşandığı Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yeni füze saldırıları karşısında "derin bir şok" yaşadığı bildirildi.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: UKRAYNA'NIN ASKERİ YÖNETİM, HABERLEŞME VE ENERJİ SİSTEMLERİNİN BULUNDUĞU TESİSLERE YOĞUN ATIŞLAR YAPILDI

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun bugün Ukrayna'ya yaptığı geniş çaplı füze saldırılarında belirlenen tüm hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

UKRAYNA: SALDIRILARDA 84 SEYİR FÜZESİ VE 24 İHA KULLANDI

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın dün sabah Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yönelik düzenlediği saldırılarda 84 seyir füzesi ile 24 insansız hava aracı (İHA) kullandığını duyurdu.

Etiketler : kiev rusya ukrayna
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