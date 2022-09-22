Zelenskiy'den Erdoğan'a 'esir takası' teşekkürü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türkiye'nin arabuluculuğuyla Rusya ile yapılan esir takası sonrası ülkeye iade edilen 215 Ukraynalı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Zelenski, takas işlemiyle ülkeye iade edilen Ukrayna'nın Azov taburunun komutanlarıyla video konferans yöntemiyle görüştü.

"Rus esaretinden kurtulan" komutanları tebrik eden Zelenski, "Uzun zaman sadece telefonda seslerinizi duyduktan sonra yüzlerinizi görmek beni sevindirdi. Ülkemiz için yaptıklarınızdan son derece gururluyuz." dedi.

Zelenski, söz konusu takasla aralarında ölüm cezasına mahkum edilenlerin de olduğu 215 Ukraynalıyı kurtardıklarını belirterek bu konuda Rusya ile arabuluculuk üstlenen BaşkanErdoğan'a teşekkür etti.

Takasla geri alınan taburun 5 üyesinin güvenlik amaçlı Türkiye'de bulunduğunu kaydeden Zelenski, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum. Azov'un 5 komutanı, Erdoğan'ın özel kontrolü altında Türkiye'de güvende tutulacak. Bunlar Sergey Volınski, Svyatoslav Palamar, Denis Prokopenko, Oleg Homenko, Denis Şlega. Bir daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım." ifadesini kullandı.

Zelenski, takas karşılığında Rusya'ya 55 askeri iade ettiklerini sözlerine ekledi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofis Başkanı Andriy Yermak da söz konusu takasla alınan 215 kişinin arasında 108 Azov taburu savaşçısının olduğunu söyledi.

Muamele Koordinatörlüğü de 21 Eylül'de gerçekleştirilen takas sonucu geri alınan 215 kişinin listesini yayımladıklarını açıkladı.

Açıklamada, "Bu, 24 Şubat'tan bu yana yapılan en büyük takastı. Şimdi esaretten kurtarılan savunucularımızı iyileşme ve tedavi süreci bekliyor." ifadesi kullanıldı.

Dün Başkan Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucu 200 savaş esirinin mübadele edildiği duyurulmuştu.

Başkan Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşen esir mübadelesinin savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu belirtmişti.