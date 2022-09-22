VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Baltık ülkeleri, Rusya'dan kaçanlara sığınma hakkı tanımayacak
TOKİ için peşin ödemede yüzde 25 indirim müjdesi
KKTC'de askeri bölgeyi fotoğraflamakla yargılanan Rumla ilgili nihai karar 27 Eylül'de verilecek
4. Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtım toplantısı yapıldı
SAHA Expo'ya yoğun yabancı katılımı bekleniyor
Hırvatistan'ın nüfusu 10 yılda yaklaşık yüzde 10 azaldı
Sözleşmeli Diyanet personeli adayları için tercih tarihi belli oldu
Macron boşluğa konuştu
Hileye geçit yok ceza 300 bin TL'ye çıkıyor!
Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Rusya'dan Finlandiya'ya geçişler arttı
Merkez Bankası rezervleri 114,7 milyar dolar oldu
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 6 trilyon 719 milyar lira oldu
Trabzonspor'da Eren, Larsen ve Trezeguet, tüm maçlarda forma giydi
Orta Asya jeopolitiği açısından Kırgızistan-Tacikistan sınır çatışmaları
İkinci yılında Abraham Anlaşmaları ve gelinen nokta
Türk müziğinin güneşi: Zeki Müren
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Zelenskiy'den Erdoğan'a 'esir takası' teşekkürü
Atina'yı endişelendirecek karar! Türkiye'nin 'Rafale' planı
Bakan Dönmez: Enerjide kojenerasyon için 3,5 milyar dolar yatırım öngörülüyor
Osmaniye'de fırtına ve sağanak nedeniyle ev, iş yeri ve alt geçitleri su bastı
İslam düşmanlığı kurumsallaşıyor
Silahlı insansız deniz aracı Sancar, ilk kez vitrine çıktı
22 Eylül 2022 Perşembe 13:11:00 - Güncelleme:22 Eylül 2022 Perşembe 13:15:00

Zelenski'den Başkan Erdoğan'a 'esir takası' teşekkürü: "Minnettarım"

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'nin arabuluculuğuyla Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takası ilgili Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski açıklamalarda bulundu. Zelenski, Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum. Azov'un 5 komutanı, Erdoğan'ın özel kontrolü altında Türkiye'de güvende tutulacak. Bir daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türkiye'nin arabuluculuğuyla Rusya ile yapılan esir takası sonrası ülkeye iade edilen 215 Ukraynalı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Zelenski, takas işlemiyle ülkeye iade edilen Ukrayna'nın Azov taburunun komutanlarıyla video konferans yöntemiyle görüştü.

"Rus esaretinden kurtulan" komutanları tebrik eden Zelenski, "Uzun zaman sadece telefonda seslerinizi duyduktan sonra yüzlerinizi görmek beni sevindirdi. Ülkemiz için yaptıklarınızdan son derece gururluyuz." dedi.

Zelenski, söz konusu takasla aralarında ölüm cezasına mahkum edilenlerin de olduğu 215 Ukraynalıyı kurtardıklarını belirterek bu konuda Rusya ile arabuluculuk üstlenen BaşkanErdoğan'a teşekkür etti.

Takasla geri alınan taburun 5 üyesinin güvenlik amaçlı Türkiye'de bulunduğunu kaydeden Zelenski, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum. Azov'un 5 komutanı, Erdoğan'ın özel kontrolü altında Türkiye'de güvende tutulacak. Bunlar Sergey Volınski, Svyatoslav Palamar, Denis Prokopenko, Oleg Homenko, Denis Şlega. Bir daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım." ifadesini kullandı.

Zelenski, takas karşılığında Rusya'ya 55 askeri iade ettiklerini sözlerine ekledi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofis Başkanı Andriy Yermak da söz konusu takasla alınan 215 kişinin arasında 108 Azov taburu savaşçısının olduğunu söyledi.

Muamele Koordinatörlüğü de 21 Eylül'de gerçekleştirilen takas sonucu geri alınan 215 kişinin listesini yayımladıklarını açıkladı.

Açıklamada, "Bu, 24 Şubat'tan bu yana yapılan en büyük takastı. Şimdi esaretten kurtarılan savunucularımızı iyileşme ve tedavi süreci bekliyor." ifadesi kullanıldı.

Dün Başkan Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucu 200 savaş esirinin mübadele edildiği duyurulmuştu.

Başkan Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşen esir mübadelesinin savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu belirtmişti.

Etiketler : Volodimir Zelenski ESİR TAKASI UKRAYNA TÜRKİYE
İki gram beyni kalmış

İki gram beyni kalmış
Acun Ilıcalı motor kazası geçirdi

Acun Ilıcalı motor kazası geçirdi
Dijital başarı

Dijital başarı
Çocuk özlemi

Çocuk özlemi
Kendi spor arabasını yaptı

Kendi spor arabasını yaptı
Dünya müzik listelerinde

Dünya müzik listelerinde
Artık ‘Koç' diyeceksiniz

Artık ‘Koç' diyeceksiniz
İstemesen de duyuyorsun

İstemesen de duyuyorsun
Annesinin kızı Zehra

Annesinin kızı Zehra

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes