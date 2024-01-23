VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Yerlikaya duyurdu! FETÖ'ye eş zamanlı "KISKAÇ-5" operasyonu
Murat Kurum'dan kentsel dönüşüm mesajı: "İstanbul 5 yıl kaybetti"
Bitcoin 39 bin doların altına düştü
Türkiye yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek
ABB Başkan adayı Altınok esnaf ziyaretinde! "Acilen kentsel dönüşüme ihtiyaç var"
Zelenski, Rusya'nın saldırılarında 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı
23 Ocak 2024 Salı 16:39:00 - Güncelleme:23 Ocak 2024 Salı 16:39:00

Zelenski, Rusya'nın saldırılarında 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yanı sıra Harkiv ve Pavlograd kentlerine düzenlediği füze saldırılarda en az 6 kişinin öldüğünü, 73 kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenski, sosyal medya hesabından, Rus ordusunun bugün Ukrayna kentlerine düzenlediği füze saldırılarını değerlendirdi.

Saldırıların yaşandığı yerlerde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Zelenskiy, "An itibarıyla Kiev'de düşman saldırısı sonucu 22 kişi yaralandı. Harkiv'de ise terör saldırısında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 51 kişi yaralandı. Enkazdan 27 kişi kurtarıldı." ifadesini kullandı.

Zelenski, Pavlograd'da ise bir kişinin öldüğünü belirtti.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sabah saatlerinde Rus ordusunun Ukrayna şehirlerine füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Rus saldırısı sonucu başkent Kiev ve çevresindeki apartmanlar ile araçlarda yangın çıktığını aktaran Klimenko, Harkiv kentinde ise Rus füzesinin 2 apartmana isabet ettiğini bildirdi.

Klimenko, olay yerlerinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, saldırıların polis müfettişlerince kayıt altına alındığını ifade ederek, bu saldırıları, "hayatlara mal olan ve yüzlerce kişiyi evsiz bırakan terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

Etiketler : Ukrayna saldırıları füze saldırısı Zelenski
Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu

Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu
Zamanın En İyileri!

Zamanın En İyileri!
Tanyeli: Can pazarındayım

Tanyeli: Can pazarındayım
Ahu Yağtu, Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka kriziyle ilgili konuştu

Ahu Yağtu, Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka kriziyle ilgili konuştu
Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'

Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'
Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar

Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar
Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!

Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!
İnci Taneleri'nin yayın günü belli oldu! Afişi yayınlandı

İnci Taneleri'nin yayın günü belli oldu! Afişi yayınlandı
Gökhan Alkan, ödülünü annesine ithaf etti

Gökhan Alkan, ödülünü annesine ithaf etti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX