03 Eylül 2023 Pazar 23:03:00 - Güncelleme:03 Eylül 2023 Pazar 23:03:00
Zelenski, Kırım Tatar Türkü Umerov'u Savunma Bakanı olarak atadı
Kaynak: AA
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov'u Savunma Bakanı olarak atama kararı aldı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den dikkat çekici bir atama geldi. Zelenskiy, Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov'u Savunma Bakanı olarak atama kararı aldı.
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