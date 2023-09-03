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03 Eylül 2023 Pazar 23:03:00 - Güncelleme:03 Eylül 2023 Pazar 23:03:00

Zelenski, Kırım Tatar Türkü Umerov'u Savunma Bakanı olarak atadı

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov'u Savunma Bakanı olarak atama kararı aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den dikkat çekici bir atama geldi. Zelenskiy, Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov'u Savunma Bakanı olarak atama kararı aldı.

Etiketler : zelenskiy kırım tatar türkleri ukrayna
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