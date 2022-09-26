Putin'i kızdıracak teslimat: Ukrayna'ya ulaştı

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26 Eylül 2022 Pazartesi 10:13:00 - Güncelleme:26 Eylül 2022 Pazartesi 10:13:00

Zelenski duyurdu: ABD'nin verdiği füze sistemleri Ukrayna'da

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD'nin verdiği Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sisteminin (NASAMS) kendilerine ulaştığını söyledi.

Zelenski, CBS News'de Margaret Brennan'ın konuğu olarak Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmeleri aktardı.

Ukrayna'ya verdiği destekten dolayı ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Kongresine teşekkür eden Zelenski, "NASAMS'ı teslim aldık. Bunlar hava savunma sistemleri." ifadesini kullandı.

Zelenski, bu sistemlerin okullar, hastaneler gibi altyapıları Rus saldırılarından korumak için yeterli olmadığına işaret ederek, Ukraynalıları evlerine döndürmek için gerekli güvenliği ve mali desteği sağlamak zorunda olduklarını vurguladı.

ABD'den tank talebinde de bulunan Zelenski, "ABD, liderliğini gösterip bize tankları verirse, Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri bu adımı takip edecektir. ABD'den tank alırsak, Avrupalı müttefiklerin de bize Ukrayna şehirlerini tanklarla işgalden kurtarmakta yardımcı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerinde yapacağı referanduma da işaret ederek, "Bu referandumlar, Putin'in bu savaşı bitirmeyeceğine yönelik tehlikeli bir mesajdır." değerlendirmesinde bulundu.

Brennan'ın "Putin iktidarda kaldığı müddetçe Avrupa'da barış olacağına inanıyor musunuz?" sorusuna ise Zelenski, "Hayır, bunun tek bir cevabı var o da hayır." yanıtını verdi.

Etiketler : Joe Biden abd rusya ukrayna
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