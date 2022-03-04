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04 Mart 2022 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:04 Mart 2022 Cuma 12:00:00

Zelenski bir haftada üç kez suikasttan kurtuldu

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin bir haftada 3 kez suikasttan kurtulduğu iddia edildi.

İngiliz The Times gazetesinin haberine göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından suikast timleri üç defa Zelenski'i öldürmeye çalıştı.

TRT Haber'in The Times'a dayandırdığı haberinde iki suikast girişimin paralı askerlerden oluşan Wagner Grubu tarafından düzenlendiği belirtildi.

Ukrayna liderinin cumartesi günü de Kiev'de Çeçen suikastçıların saldırı girişiminden kurtulduğu kaydedildi.

Habere göre, Rusya'daki savaş karşıtı istihbarat yetkililerinin verdiği bilgi sayesinde suikast girişimleri önlendi.

Kiev'deki Wagner paralı askerleri, girişimleri sırasında kayıplara uğradı ve Ukraynalıların hamlelerini ne kadar doğru tahmin ettikleri konusunda endişeli oldukları söylendi.

Gruba yakın bir kaynak, Zelenski'nin güvenlik ekibinin ne kadar iyi bilgilendirildiğinin "ürkütücü" olduğunu söyledi.

The Times'a konuşan bir diplomatik kaynak da, Ukrayna liderinin öldürülmesinin savaşın gidişatı üzerinde büyük etki yaratacağını ifade etti.

Etiketler : UKRAYNA ZELİNİSKİ RUSYA SUİKAST
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