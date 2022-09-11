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11 Eylül 2022 Pazar 13:23:00 - Güncelleme:11 Eylül 2022 Pazar 13:23:00

Zaporijya Nükleer Santrali'nin üretim faaliyetleri tümüyle durduruldu

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Energoatom, Zaporijya Nükleer Santrali'nde çalışan son reaktörün faaliyetinin durdurulduğunu bildirdi.

Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Energoatom'dan yapılan yazılı açıklamada, Zaporijya Nükleer Santrali'nin Ukrayna şebekesiyle tüm bağlantılarının bölgedeki çatışmalar nedeniyle hasar gördüğüne işaret edildi.

Santralin, Ukrayna şebekesiyle bir bağlantısının 11 Eylül gecesi tekrar sağlandığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Böylelikle santrale elektrik verilebildi ve santralde çalışan tek reaktörün faaliyetinin durdurulmasına ve en güvenlisi olan 'soğuk durdurma' durumuna geçirilmesine karar verildi." ifadesi yer aldı.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

6 nükleer reaktör ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

Santral, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

Etiketler : Ukrayna Devlet Nükleer Ukrayna Zaporijya Nükleer Santrali
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