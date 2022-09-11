Avrupa'nın en büyüğü sustu

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11 Eylül 2022 Pazar 10:53:00 - Güncelleme:11 Eylül 2022 Pazar 10:55:00

Zaporijya Nükleer Santrali'nin faaliyetleri tamamen durdu

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Energoatom, Zaporijya Nükleer Santrali'nde çalışan son reaktörün faaliyetinin durdurulduğunu bildirdi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Zaporijya Nükleer Santrali'nin Ukrayna şebekesiyle tüm bağlantılarının bölgedeki çatışmalar nedeniyle hasar gördüğüne işaret edildi.

Santralin, Ukrayna şebekesiyle bir bağlantısının 11 Eylül gecesi tekrar sağlandığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Böylelikle santrale elektrik verilebildi ve santralde çalışan tek reaktörün faaliyetinin durdurulmasına ve en güvenlisi olan 'soğuk durdurma' durumuna geçirilmesine karar verildi." ifadesi yer aldı.

- AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

6 nükleer reaktör ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

Santral, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

Etiketler : Zaporijya Nükleer Santrali Ruslar Ukrayna
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