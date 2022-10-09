VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İran devlet televizyonuna siber saldırı
Nijerya'da tekne battı: 10 ölü, 60 kayıp
Yangın çıkan evde 17 yaşındaki genç kızın cansız bedeni bulundu
Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik bağlantısı kesildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İlk oyumu AK Parti'ye kullandım
Düzce'de boru fabrikasında üzerine malzeme düşen işçi öldü
Kuzey Kore yine füze atışı yaptı
'İstanbul, dünya ekonomisine yön veren ilk 100 şehir arasında'
Bakan Koca'dan Aile Hekiminin darbedilmesine tepki
ABD'de polis bir genci arabadan inmediği için vurdu
Muğla'da çiftçinin traktörüyle sürdüğü tarlada 2400 yıllık oda mezar bulundu
Putin'den Kerç Boğazı kararnamesi: Önlemleri artırın
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı
Bakan Koca'dan palyatif bakım hizmetlerine ilişkin açıklama
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Çin, CentiSpace-1 test uydularını fırlattı
Almanya'da AfD Partisi hükümetin enerji politikasını protesto etti
Dünya Bankasından Pakistan'a 2 milyar dolarlık fon desteği
Toprak Razgatlıoğlu Superbike Portekiz ayağının ilk yarışında zafere ulaştı
Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Çorum'da kömür ocağında metan gazından zehirlenen işçi hayatını kaybetti
Edirne'de 139 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Bakan Kurum: 25 Ekim'de 17 ilde aynı anda temelleri atacağız
Almanya'da kritik seçim: Aşırı sağ tehlikesi
09 Ekim 2022 Pazar 00:40:00 - Güncelleme:09 Ekim 2022 Pazar 00:40:00

Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik bağlantısı kesildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne dış enerji kaynağından elektrik sağlayan hat, saldırılar nedeniyle zarar gördü ve tesise dışarıdan elektrik akışı durdu. Bu nedenle reaktörlerin soğutulması ve nükleer emniyet için acil durum jeneratörleri devreye girdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından (UAEA)yapılan yazılı açıklamada, Başkan Rafael Mariano Grossi'nin Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya'daki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Grossi, nükleer santralde durumun her geçen gün kötüye gittiğini, gece meydana gelen askeri çatışma sonucunda tesisin elektrik bağlantısının kesildiğini duyurdu.

Bombardımanın santrale elektrik sağlayan hatta zarar verdiğini belirten Grossi, tesisteki reaktörlerin soğutulması, nükleer güvenlik ve emniyetin sağlanabilmesi için acil durum jeneratörlerinin devreye girmek zorunda kaldığına dikkati çekti.

"Nükleer bir kazayı önlemek için güvenli bölge mutlak ve acil bir zorunluluk"

Söz konusu jeneratörlerin 10 günlük yakıtlarının bulunduğunu, santralin dış enerji kaynağıyla bağlantısının kesilmesinin çok kaygı verici bir gelişme olduğunu belirten Grossi, bu durumun Zaporijya Nükleer Santrali ve çevresinde silahlardan arındırılmış bir nükleer güvenli bölge oluşturulmasını kaçınılmaz kıldığını vurguladı:

"Tesisin tek dış güç kaynağına isabet eden bombardımanın yeniden başlaması son derece sorumsuzca. Zaporijya Nükleer Santrali korunmalıdır. Nükleer bir kazayı önlemek için güvenli bölge mutlak ve acil bir zorunluluktur."

Açıklamada, Grossi'nin güveli bölge konusunu görüşmek üzere 6 Ekim'de Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldiği, gelecek hafta başında da Rus yetkililerle bu konuyu görüşeceği belirtildi.

Etiketler : Zaporijya Nükleer Santrali Grossi
4 kruvaziyerle 8 bin 968 turist

4 kruvaziyerle 8 bin 968 turist
Aşk acısı teklisi

Aşk acısı teklisi
Oğulcan'dan destek

Oğulcan'dan destek
Gelin adayına kayınvalide benzetmesi

Gelin adayına kayınvalide benzetmesi
Barışma sonrası Tayland tatili

Barışma sonrası Tayland tatili
Süper hayal kırıklığı!

Süper hayal kırıklığı!
‘Kuzum' benim!

‘Kuzum' benim!
Firari ikili

Firari ikili
Romantik kutlama

Romantik kutlama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX