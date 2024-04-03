Zamfara'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Zamfara eyaletinin Enformasyon ve Kültürden Sorumlu Komiseri Alhaji Mannir Haidara, yaptığı yazılı açıklamada, artan adam kaçırma olayları nedeniyle eyalette yeni önlemler alındığını belirtti.

Haidara, Zamfara eyaletinin Katsina ve Sokoto eyaleti sınırlarında 19.00 ile 06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi.

Mannir Haidara, kararın Sokoto-Gusau-Funtua otoyolu boyunca yolcuların kaçırılmasına karşı önlem olarak alındığını kaydetti.

Ülkede cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Nijerya'nın farklı eyaletlerinde geçen ay düzenlenen saldırılarda 500'den fazla kişi kaçırılmıştı.

Silahlı kişiler ve çete üyeleri, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.