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14 Mayıs 2021 Cuma 17:45:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2021 Cuma 17:45:00

Zalimin yanında saf tuttular! Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektiler

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İşgalci İsrail'in Filistin'deki katliamına göz yuman Avusturya, Federal Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekti.

Başbakan Sebastian Kurz, Twitter'da yaptığı paylaşımında İsrail ile dayanışma göstergesi olarak başbakanlık binasına İsrail bayrağının çekildiğini açıkladı.

Kurz, açıklamasında "Bugün bir dayanışma işareti olarak İsrail bayrağı Federal Başbakanlık binasının çatısına çekildi. İsrail'e yönelik terörist saldırılar en güçlü şekilde kınanacak! Birlikte İsrail'in yanındayız" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN AVUSTURYA BAŞBAKANI KURZ'A "İSRAİL BAYRAĞI" TEPKİSİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektiren Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'a tepki gösterdi.

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avusturya Başbakanı destek için başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirmiş. Aklın, vicdanın, insanlığın sustuğu nokta. Siz böyle davrandıkça İsrail daha pervasızca saldıracak. Umarım Avusturya ve Avrupa'nın akıl ve vicdan sahibi insanları bu tarz-ı siyasete tepki gösterir." ifadelerini kullandı.

Etiketler : avusturya kurz ibrahim kalın
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