Yüzüklerin Efendisi dizisi geliyor

Önümüzdeki dönem Amazon Prime’da yayınlanacak Yüzüklerin Efendisi dizisi anlatılmamış hikâyelerin aktarıcısı olacak. Dizi, filmde olduğu gibi Yeni Zelanda'da çekilecek.



Yeni diziyle beraber orijinal üçlemenin binlerce yıl öncesine doğru bir yolculuğa çıkacağız. Güç yüzüklerinin dövülmesiyle ve Elflere, İnsanlara ve Cücelere dağıtılmasıyla ilgili ünlü repliklerin de Amazon tarafından paylaşılmasıyla, dizinin yüzüklerin dövüldüğü dönemde geçeceğini anlayabiliyoruz. Ayrıca Amazon’un paylaştığı Orta Dünya haritasında Númenor isimli İkinci Çağ’a ait bir insan yerleşkesi yer alıyor. Bu detay da dizinin İkinci Çağ’ın başlarında ve ortalarında geçeceğini doğruluyor.

