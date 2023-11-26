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26 Kasım 2023 Pazar 19:34:00 - Güncelleme:26 Kasım 2023 Pazar 19:34:00

Yüzlerce Hollanda'lı Gazze'de kalıcı ateşkes için yürüdü

Kaynak: AA

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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, yağışlı havaya rağmen toplanan yüzlerce kişi, Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı yaptı.

Amsterdam'ın Dam Meydanı'nda başlayan gösteriye katılan grup, Müzeler Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüş öncesinde Dam Meydanı'nda toplanan kalabalığa hitap eden konuşmacılar, Geert Wilders liderliğindeki İslam düşmanı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) genel seçimlerde ilk sırayı almasını ve Wilders'in İsrail yönetimine desteğini eleştirdi.

Konuşmacılar, Gazze'ye yönelik saldırılara rağmen Hollanda hükümetinin ateşkes çağrısında bulunmamasına tepki gösterdi.

Sık sık İngilizce ve Arapça "Şimdi ateşkes", "Özgür Filistin" ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları atan göstericiler, Gazze'de kalıcı ateşkes yapılmasını talep etti.

Göstericiler, ellerinde "Gazze'de soykırım son bulsun", "İşgale hayır", "Katil Netanyahu", "Çocukları öldürmek meşru müdafaa değildir", "Etnik temizlik meşru müdafaa değildir", "İsrail yine çocukları öldürüyor", "Filistin'deki soykırımı durdurun", "Filistinlilerin hayatı önemlidir", "Hey Rutte! Elinde kan var", "İsrail terörüne son ver" yazılı dövizler taşıdı.

"BUNLAR BİZİM ADIMIZA YAPILAMAZ"

Gösteriye katılan ve kendini anti-siyonist bir Yahudi olarak tanıtan Amanda Gelender, AA muhabirine, "Ben, İsrail'in apartheid uygulamalarına ve bu soykırımına karşı çıkan bir başka Yahudi'yim. Filistin'in özgürleşmesi adına Yahudilerin daha yüksek sesle konuşması bence çok önemli. Çünkü bunlar (Filistin'de yaşananlar) bizim adımıza yapılamaz." dedi.

Gazze'de yaşananların kabul edilemez olduğunu ifade eden Gelender, "Bu bir insan hakları meselesi ve ben soykırıma karşıyım." diye konuştu.

Filistinlilere destek için gösteriye katılan Hollandalı Ruth Dewijs, Uluslararası Siyah Giyen Kadınlar Derneği'nin Amsterdam Şubesi olarak Gazzelilere destek vermek amacıyla bir çok proje geliştirdiklerini kaydetti.

Gazze'deki görüntüleri izlediğinde çok üzüldüğünü ifade eden Dewijs, "Bu insanları çok düşünüyorum. Daha önce oraya, duvarın içerisine gittim. İnsanların (İsrail yönetimi) nasıl bu kadar zalimleşebildiklerini anlayamıyorum." dedi.

Şiddetli yağış altında ve geniş güvenlik önlemleriyle gerçekleştirilen gösteri yaklaşık 3,5 saat sürdü.

Etiketler : Amsterdam protest Gazzede ateşkes yağışlı hava
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