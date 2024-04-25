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25 Nisan 2024 Perşembe 12:45:00 - Güncelleme:25 Nisan 2024 Perşembe 12:45:00

Yüzlerce fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Kaynak: AA

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İsrail polisinin korumasındaki yüzlerce yasa dışı Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde yaklaşık 950 fanatik Yahudi yerleşimcinin, Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudi grubun, Harem-i Şerif'in avlusunda dolaştıktan sonra Mescid-i Aksa'dan ayrıldığı kaydedildi.

Yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisi gözetimindeki Aksa'ya baskınlarının sabah saatlerinde bugün öğle namazına kadar, öğle namazının ardından da ikindi namazına kadar devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan Hamursuz Bayramı nedeniyle bazı Yahudilerin dua etmek için Burak (Ağlama) Duvarı'na gelmesiyle Eski Şehir'de yoğunluk yaşandı.

İsrail polisi, çok sayıda birliğini Eski Şehir'de konuşlandırdı.

Hamursuz Bayramı'nın ilk iki gününde, 1167 fanatik Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

22 Nisan'da başlayan ve 30 Nisan akşamına kadar devam edecek Hamursuz Bayramı (Pesah) dolayısıyla fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarının artması bekleniyor.

MESCİD-İ AKSA'YA İLİŞKİN STATÜKO

Ürdün, 1994'te İsrail ile imzaladığı Vadi Araba Anlaşması uyarınca Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor.

Yine 2013'te Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında imzalanan anlaşmaya göre, Kudüs ve oradaki kutsal mekanların savunulması ve vesayet hakkı da Ürdün'e verildi.

Anlaşmaya göre Mescid-i Aksa; Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

Etiketler : yahudi mescidi aksa baskın
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