Depremde vefat edenler için Kur'an-ı Kerim okudu

İngiliz sanatçı, Kahramanmaraş merkezli depremin duyulmasının ardından yayınladığı 3 mesajında Türkiye'ye destek verirken, son paylaşımında ise Kuran-ı Kerim'de Bakara Suresi'nin 155, 156 ve 157. ayetlerine yer verdi.

As we see the unimaginable scenes of families and children struggling under the weight of buildings, buried in their once happy homes, it's clear how this is a test of our humanity and our faith. We should never despair and never give up hope in the mercy of God. #Turkiye #Syria pic.twitter.com/UiwbLdgBWY