Yurt dışındaki bir hastanede 'Made in Türkiye' yazısını görmek sizce de gurur verici değil mi?

Yurt dışındaki bir hastanede 'Made in Türkiye' yazısını görmek sizce de gurur verici değil mi?

Bakan Varank, paylaşımında "Türkiye’den 11 bin kilometre ötede bir hastanede, “Made in TÜRKİYE” yazısını görmek; Yabancı bir devlet adamının bizim ürünlerimizi paylaştığını görmek; Sizce de gurur verici değil mi?" ifadelerine yer verdi.



Brezilya, Türkiye'den 1500 solunum cihazı teslim almıştı.