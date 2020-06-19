19 Haziran 2020 Cuma 10:54:00 - Güncelleme:19 Haziran 2020 Cuma 10:54:00
Yurt dışındaki bir hastanede 'Made in Türkiye' yazısını görmek sizce de gurur verici değil mi?
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından, Brezilya'nın Sao Paulo eyaletine satılan yerli solunum cihazlarının hastanelerdeki görüntülerini paylaştı.
Bakan Varank, paylaşımında "Türkiye’den 11 bin kilometre ötede bir hastanede, “Made in TÜRKİYE” yazısını görmek; Yabancı bir devlet adamının bizim ürünlerimizi paylaştığını görmek; Sizce de gurur verici değil mi?" ifadelerine yer verdi.
Brezilya, Türkiye'den 1500 solunum cihazı teslim almıştı.
- Yurt dışındaki bir hastanede 'Made in Türkiye' yazısını görmek sizce de gurur verici değil mi?
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