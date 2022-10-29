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29 Ekim 2022 Cumartesi 20:18:00 - Güncelleme:29 Ekim 2022 Cumartesi 20:18:00

Yurt dışında 29 Ekim coşkusu

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Washington'dan Sofya'ya, Lahey'den Kuala Lumpur'a tüm yurt dışı temsilciliklerde de kutlanıyor. Yoğun katılımın olduğu resepsiyonlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. İsrail ve NATO da tebrik mesajı paylaştı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dünyanın dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor.

ABD'den Avrupa'ya, Afrika'dan Asya'ya tüm yurt dışı temsilciliklerde etkinlikler düzenlendi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı konuklarla paylaşıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi. Başkent Lefkoşa'daki törende Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

GENCE'DE TÜRK MÜZİĞİ SEÇKİLERİ

Azerbaycan'ın Gence kentindeki resepsiyona siyasiler, sanat ve medya dünyasından temsilciler ile vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından davetlilere Türk müziğinin seçkin eserleri dinletildi.

Atatürk'ün Selanik'te doğduğu ev de ziyaretçi akınına uğradı.

7'den 70'e çok sayıda ziyaretçi müzeye dönüştürülen evi gezdi, hatıra fotoğrafı çekti.

"TÜRKİYE, AVRUPA ÜLKESİDİR"

Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'ndeki resepsiyona onur konuğu olarak Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı katıldı. Türkiye'nin Avrupa Konseyi ve NATO'nun kurucu ülkelerinden olduğunu belirtti, "Türkiye bir Avrupa ülkesidir." dedi.

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği'ndeki kutlamada ise Türkiye'yi tanıtan bir kısa film gösterildi, davetlilere geleneksel tatlar ikram edildi.

ROMA'DAKİ RESEPSİYONDA İTALYA İÇİŞLERİ BAKANI DA YER ALDI

Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu'nda düzenlenen etkinliğe NATO askeri üssünde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetler Personeli ve Türk Sivil Toplum Kuruluşları'nın temsilcileri de katıldı.

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğindeki resepsiyonun konukları arasında İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi de vardı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki "Pakistan Anıtı" Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağının rengine büründü.

Katar'ın başkenti Doha'daki simgesel binaların dış cephesine de Türk bayrağı yansıtıldı.

NATO, İsrail, Türkmenistan...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Atina, Sofya ve Priştine'nin yanısıra Uzak Doğu'da Taipei de de coşkuyla kutlandı.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mektubu gönderdi.

Türkiye'ye en içten ve en iyi dileklerini iletti.

İsrail sosyal medya hesabından Türkçe mesajla Cumhuriyet Bayramını kutladı.

NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı. Paylaşımda Türk askerlerinin görüntülerine yer verildi.

Etiketler : Cumhuriyet Bayramı Atatürk Anıtı başkan erdoğan Pakistan
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