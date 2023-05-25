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25 Mayıs 2023 Perşembe 23:31:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2023 Perşembe 23:31:00

Yurt dışında 2. turda rekor katılım: En fazla oy Almanya'da kullanıldı

Kaynak: TRT Haber

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28 Mayıs'ta Türkiye'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi 2.tur oy verme işlemi, yurt dışında sona erdi. Yurt dışında en fazla oy kullanımı 760 bin 882 ile Almanya oldu.

3 milyon 416 bin seçmenin bulunduğu yurt dışında , 1 milyon 900 binin üzerinde Türk vatandaşı sandığa giderek oy kullandı.

Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa giden 1 Milyon 900 binin üzerinde seçmen yurt dışında ve gümrük kapılarında oy kullanarak büyük bir rekora imza attı.

REKOR ALMANYA'DA

Yurt dışında en fazla oy kullanımı 760 bin 882 ile Almanya oldu.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkani Köksal Kuş, "Yurt dışındaki temsilciliklerimizde oy verme işlemi son bulmuştur. Yeni bir rekorla yurt dışındaki vatandaşlarımız oylarını kullanmış oldular. Yüzde 56 civarında vatandaşımız gerek dış temsilciliklerde, gerek gümrüklerde sandıklara giderek oylarını kullandılar. Güzel bir katılım oldu" dedi.

"YURT DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLAR GÖREVİNİ YAPTI, SIRA PAZAR GÜNÜ TÜRKİYE'DE"

Önümüzdeki pazar günü Türkiye'de yapılacak seçime de rekor katılım bekleniyor.

AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinason Merkezi Başkanı (YSKM) ve Adıyaman Milletvekili Muhammet Fatih Toprak'ta, "Yurt dışındaki vatandaşların görevlerini yerine getirdiğini" dile getirerek şöyle konuştu;

"Pazar günü gerçekleşecek olan Türkiye'deki seçimlere bütün vatandaşlarımızın, seçmenlerimizin mutlaka sandığa gitmesini istirham ediyoruz. Yurt dışındaki vatandaşlarımız vatani görevlerini yaptılar. Vatana olan borçlarını ödediler. Sıra Tūrkiye'de"

Etiketler : türkiye almanya seçim
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