Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin ikinci tur için oy verme süreci devam ediyor

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme süreci devam ediyor

Yunanistan'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy vermeye devam ediyor.

Başkent Atina'daki Atina-Pire Başkonsolosluğu ile Selanik, Gümülcine ve Rodos başkonsolosluklarında Yunanistan'da yaşayan seçmenler için sandıklar kuruldu.

Seçmenler, başkonsolosluklarda kurulan sandıklarda 24 Mayıs'a kadar 08.00-22.00 saatlerinde oy kullanabilecek.

Yunanistan'da 11 bin 714 kayıtlı seçmen bulunurken, seçimin ilk turunda yüzde 12,7 katılım sağlanmıştı.

FRANSA



Fransa'da, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi 6 kentte sürüyor.

Fransa'da yaşayan Türk seçmenler, başkent Paris'in yanı sıra Marsilya, Strazburg, Lyon, Nantes, Bordo kentlerinde Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oylarını kullanıyor.

Seçmenler, 6 kentte yarın yerel saatle 22.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, Paris seçim merkezinde 1 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Büyükelçi Onaner, burada yaptığı konuşmada, "Katılımın, ilginin yüksek olduğunu görüyoruz. Bu da bizi çok memnun ediyor." ifadesini kullandı.

PARİS'TE PAZAR GÜNÜ 20 BİNE YAKIN KİŞİ OY KULLANDI



Paris Başkonsolosluğunun belki de yurt dışında en çok oy kullanılan merkezlerden birisi olduğunu belirten Onaner, "Paris Başkonsolosluğunda 30 sandığımız açık ve pazar günü 20 bine yakın vatandaşımız oy kullandı." dedi.

Onaner, bunun, vatandaşların oy kullanma işlemine bilinçli şekilde yaklaştığını gösterdiğini kaydetti.

İKİNCİ TURDAKİ KATILIM, BİRİNCİ TURDAKİNİ GEÇEBİLİR



Büyükelçi Onaner, bu hızla giderse, ikinci turdaki katılımın birinci turdakinden daha yüksek olabileceğini söyledi.

Oy kullanmaya gelen vatandaşların sıra beklemeden veya kısa süre bekleyerek süratle oy kullanabildiğini belirten Onaner, bundan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Onaner, "Umarım oy kullanma işlemi sonuna kadar bu şekilde güzel tamamlanır." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Onaner, oy kullanmaya gelen vatandaşlara, Paris Başkonsolosluğu çalışanlarına ve parti temsilcilerine teşekkür etti.

Orleans, Mulhouse, Clermont-Ferrand kentlerinde oy verme işlemleri 20-21 Mayıs tarihlerinde yapıldı.

Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, TSİ 14.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 585 bin 334 oldu.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.