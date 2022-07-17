Yunanistan'ın gözü Abdülhamid Han gemisinde

Yunanistan'da, Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın yankıları sürüyor. Son olarak Yunan Türkolog Dimitris Stathakopoulos, sondaj gemisinin ülkede yoğun ilgi görmesinin ardından itiraf gibi açıklamalarda bulundu.

Sabah'ta yer alan habere göre; Dünyada 7. nesil teknolojiye sahip 5 sondaj gemisinden biri olan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adını 'Abdülhamid Han' olarak açıkladığı Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisinde çalışmalar Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'nda devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Abdülhamid Han, Yunan basınını oldukça meşgul etmişti. Yerel gazetelerde yer alan haberlerde, Yunanistan'ın endişesi gözler önüne serilmişti.

Yunan Türkolog Dimitris Stathakopoulos'tan ise dikkat çeken açıklamalar geldi. Yunan Devlet Televizyonu (ERT)'ye demeç veren Stathakopoulos, "Sıcak bir yaz görmeyeceğimizi umuyorum" dedi.

Yunanistan ile Türkiye arasındaki dengenin korunacağını umduğunu dile getiren Stathakopoulos, Türkiye'nin 4. sondaj gemisi olan Abdülhamid Han'dan bahsetti.

Stathakopoulos, "Türkiye, er ya da geç, Ege'de araştırma faaliyetlerine başlayacak" dedi. Ancak, Stathakopoulos'a göre bu durum iki ülke arasında iplerin gerilmesine neden olabilir.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Abdülhamid Han, Yunan basınına endişeye neden olmuştu. Yunan gazetesi Ta Nea, 'Yunanistan boyun eğiyor mu? Türkiye: Dördüncü sondaj kulesi sondaja hazır' başlığı ile Abdülhamid Han'dan bahsetmişti.

Ankara'nın 'sıcak dönem' koşulları yaratma girişimi olduğunu iddia eden Ta Nea, Atina'nın olası senaryoları üzerinde çalıştığını ifade etmişti.

Gazete şu ifadelere yer vermişti:

"Türkiye ile Yunanistan yeni bir gerginlik yörüngesine giriyor. Bu nedenle de Libya mutabakatı ve Ankara'nın nihai olarak 'sıcak dönem' yaratma çabaları Yunanistan'ın farkında olduğu bir durum"

Yunan gazetesi Kathimerini ise Abdülhamit Han konusunda ayrıntılı bilgilere yer vermişti.

Kathimerini, Abdülhamid Han için "Yeni sondaj kulesi Abdülhamid Han 7. nesildir ve Türkiye'nin sondaj kulesi filosunun en güçlüsü olarak kabul edilmektedir" ifadelerinde bulunmuştu.