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30 Kasım 2022 Çarşamba 23:36:00 - Güncelleme:30 Kasım 2022 Çarşamba 23:36:00

Yunanistan'ın geri ittiği 24 düzensiz göçmeni Türkiye kurtardı

Kaynak: AA

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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot ve can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine sahil güvenlik botları sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Etiketler : İzmir Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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