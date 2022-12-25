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Yunanistan'ın Ege'de "12 mil" kararı almayı planladığı iddiası
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25 Aralık 2022 Pazar 19:35:00 - Güncelleme:25 Aralık 2022 Pazar 19:35:00

Yunanistan'ın Ege'de "12 mil" kararı almayı planladığı iddiası

Kaynak: AA

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Yunanistan'ın marttan itibaren Girit'in güneyinde ve batısında kara sularını 12 mile çıkarma kararı almaya hazırlandığı ileri sürüldü.

Ta Nea gazetesinin haberinde, Girit'in güneyinde ve batısında kara sularının 12 mile çıkarılmasına ilişkin planın 2020'den beri olduğuna işaret edildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın defalarca, bu kararın ulusal çıkarlara hizmet edeceği bir zamanda alınacağını ifade ettiği hatırlatılan haberde, konuya ilişkin dosyanın yeniden açıldığı savunuldu.

Haberde Yunanistan Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının harekete geçiş için mart ayını işaret ettiği öne sürüldü.

Etiketler : yunanistan ege 12 mil kara suları
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