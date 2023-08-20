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20 Ağustos 2023 Pazar 14:15:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2023 Pazar 14:15:00

Yunanistan'ın Dedeağaç ilindeki yangın nedeniyle bölgede acil durum ilan edildi

Kaynak: AA

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Yunanistan'ın Dedeağaç ilinde dün çıkan yangın nedeniyle bölgede acil durum ilan edildi.

Henüz belirlenemeyen sebeple Dedeağaç'ta dün başlayan yangın nedeniyle Güney Meriç bölgesinde binlerce dönüm çam ormanı kül olurken, 8 ev ve 2 kilise hasar gördü, 8 köy tedbir amacıyla boşaltıldı. Feres-Dedeağaç yolu ise güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Duman, Gümülcine, İskeçe ve kısmen Volos'a kadar ulaştı. Bölgede acil durum ilan edildi.

Dedeağaç şehir merkezinde yetkililer, halka, yoğun dumandan etkilenmemeleri için pencerelerini kapatarak evlerinde kalma çağrısı yaptı.

Yangını söndürme çalışmaları karadan ve havadan devam ediyor ancak bölgede etkili şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

Etiketler : yunanistan dedeağaç yangın acil durum
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