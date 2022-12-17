Yunanistan'da hayat pahalılığına karşı eylem
Kaynak: AA
Yunanistan'ın başkenti Atina'da işçi, memur ve öğrenciler, hayat pahalılığına dikkati çekmek için eylem yaptı.
Yunanistan Komünist Partisine (KKE) bağlı sendika kuruluşu Mücadeleci İşçi Cephesinin (PAME) çağrısıyla parlamento binası önünde toplanan eylemciler, ülkede hayat pahalılığını protesto etti.
Meclis genel kurulunda 2023 bütçe görüşmelerinin yapıldığı sırada düzenlenen eylemde, maaşların artırılması istendi.
2023 bütçesinin, bu akşam Parlamentonun onayına sunulması bekleniyor.
- Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Türkiye'ye gelecek
- Rusya Başbakan Yardımcısı Novak'tan Avrupa'nın doğal gazdaki tavan fiyat uygulamasına tepki
- NATO'dan Türkiye ve Yunanistan'a dayanışma çağrısı!
- Rusya ve BM tahıl anlaşmasıyla ilgili yarın toplantı yapılacak
- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya-Ukrayna arasında 10 aydır süren savaşta Ukrayna'da sağlık hizmetlerine yönelik 700'den fazla saldırı gerçekleştirildiğini duyur
- Japonya'da nükleer reaktör 40 yıl şartına rağmen faaliyetine devam edecek