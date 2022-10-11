Yunanistan savaş çıkaracak hamleyi yapmaya hazırlanıyor

Yunanistan'dan savaş çıkaracak hamle! Türkiye'nin 'kırmızı çizgisini' aşmaya hazırlanan Atina, bunu koz olarak kullanacak

Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilim Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı sonrası iyice artmış durumda. Toplantıdan beri Yunan basını olası savaş senaryolarını masaya yatırıyor.

Yunan basınında ise bu defa Türkiye'nin kırmızı çizgisi olarak nitelendirilecek bir konu vardı: Yunanistan'ın karasuları.

Haberde, Yunanistan'ın planları arasında Girit'in güneyindeki kıyı bölgesini 12 mile çıkarmak olduğundan bahsedildi.

Türkiye ile Libya mutabakatına atıf yapılırken, bu kararın kendilerine göre sözde geçersiz anlaşmanın yapıldığından sonra alınmaya niyetlenilmesine dikkat çekildi.

Yunan basınında bugün yer alan haberlerde ise 12 deniz mili meselesinin ciddi olarak Atina'nın masasında olduğunda bahsedildi.

Bu kararın tamamen siyasi olarak verildiğine dikkat çekilirken, Yunanistan'ın 12 mil meselesini Avrupa Birliği'nin (AB) önünde Türkiye'ye karşı 'koz' olarak kullanılabileceğinden bahsedildi.

Aynı zamanda Yunanistan'ın Ta Nea gazetesi, bu durumun risklerinin de farkında olunduğunu, bu karar karşısında Ankara'nın 'patlayabileceğini' ifade etti.

Bu nedenle bu plan gazetenin deyimiyle şimdilik Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın 'çekmecesinde' ve hazırda bekliyor.

Nitekim konuyla ilgili daha önce yapılan haberlerde Dendias'ın böyle bir planı çoktan masaya yatırmak istediği, ancak cesaret edemediği de ifade edilmişti.

Bunun yanı sıra Yunanistan'ı durduran bir diğer neden ise iki ülkenin de NATO'da olması ve ABD'nin bu karar karşısında vereceği tepki.

Yunanistan, ayrıca böyle bir karar sonucunda Türkiye bir hamle yaparsa mütteffiklerinin hemen kendilerine yardım edeceğini düşünüyor.

Türkiye, daha önce Yunanistan'ın karasularını 6 milin üzerine çıkarmasını 'savaş sebebi' saydığını duyurmuştu.