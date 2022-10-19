Yunanistan'dan skandal hamle!

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19 Ekim 2022 Çarşamba 13:56:00 - Güncelleme:19 Ekim 2022 Çarşamba 13:56:00

Yunanistan'dan F-16'lı provokasyon! Skandal eylem anbean kamerada

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Yunanistan, Türkiye sınırında provokasyonlara devam ediyor. Türkiye-Yunanistan gerilimi hız kesmeden devam ederken Yunanistan'dan yine provokasyon dolu bir hareket geldi. ABD ile yapılan anlaşma doğrultusunda tatbikatlar gerçekleştiren Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'ların İskeçe'deki Türk köylerine gerçekleştirdiği alçak uçuş köy sakinleri tarafından kayda alındı.

ABD ile yapılan anlaşma doğrultusunda tatbikatlar gerçekleştiren Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'ların İskeçe'deki Türk köylerine gerçekleştirdiği alçak uçuş köy sakinleri tarafından kayda alındı.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim hız kesmeden devam ederken, Yunanistan provokasyona devam ediyor. Atina yönetiminin son hamlesi ise F-16 provokasyonu oldu.

Doğu Akdeniz'deki adaları uluslararası hukuka aykırı bir biçimde silahlandıran Yunanistan, Yunan helikopterleri, jetleri ve F-16'larını İskeçe'de Türk köylerinin üzerinden geçirdi.

İskeçe üzerinden yaptığı alçak uçuş görüntülerinde tahrik gözler önüne serildi. Söz konusu bölge olan Batı Trakya'da azınlık Müslüman Türk köyündeki Kayalar köyü sakinlerini jetleri videoya aldı.

Söz konusu eylem Yunanistan'ın Olimpik 2022 tatbikatı planı çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

Nitekim yayınlanan takvimde 15-21 Ekim arasındaki tarihlerde 'Neptün vuruşu' planı çevresinde Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'lar ile F-4 Phantom savaş uçakları ve F-18 uçuşlarının yapılacağı söylenmişti.

Takvim yayınlanırken Yunan basınında yer alan haberlerde söz konusu eylemlerin sözde 'Türk rejiminin tehditlerine' karşı yapılacağından bahsedilmişti.

Etiketler : Yunanistan Türkiye F-16 Neptün vuruşu Yunanistan Hava Kuvvetleri
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