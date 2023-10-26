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26 Ekim 2023 Perşembe 07:32:00 - Güncelleme:26 Ekim 2023 Perşembe 07:32:00

Yunanistan'dan ABD'ye protesto: Filistin halkı katledilmesin

Kaynak: AA

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Atina'da Yunanistan Komünist Partisi'nin (KKE) çağrısı ile toplanan eylemciler, İsrail'in Gazze'deki katliamlarını protesto ederek, "kendi devletlerini kurmak isteyen Filistin halkının Gazze'de katledilmesinin durdurulmasını" istedi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Elefsina semtinde, "ABD'nin, askeri uçaklarını Yunanistan'daki üslere konuşlandırma planına" karşı eylem düzenlendi.

Yunanistan Hava Kuvvetlerine bağlı askeri havaalanının da bulunduğu Elefsina'da, Yunanistan Komünist Partisi'nin (KKE) çağrısı ile toplanan eylemciler Filistin halkına destek mesajı verdi.

Eylemciler İsrail-Filistin çatışmasında ABD, NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) tutumunu da eleştirerek, Yunanistan'ın bu çatışmadan uzak kalmasını talep etti.

Elefsina Havaalanı'na ABD askeri uçaklarının konuşlandırılma planını protesto eden eylemciler, "kendi devletlerini kurmak isteyen Filistin halkının Gazze'de katledilmesinin durdurulmasını" istedi.

Yunan basınında çıkan haberlerde, İsrail-Filistin çatışmasının ardından, ABD'ye ait çok sayıda askeri uçağın Yunanistan'daki Suda Üssü'nde konuşlandığı ve Atina yakınlarındaki Elefsina Askeri Havaalanı'na da ABD askeri uçaklarının benzer şekilde konuşlandırılmaya başlandığı ileri sürülmüştü.

Etiketler : KKE protestosu Gazze katliamları Filistin direnişi
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