VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Nebati: Aşağı eğimli bir enflasyon göreceğiz
Muğla'da orman yangını
Başkan Erdoğan, Hırvatistan Başbakanı'nı kabul etti
Kempinski Residences Balmumcu Yapı & Yapı imzası ile yükseliyor
NATO'ya gönderilen gizli belgeler siber saldırıyla çalındı
Hollanda'da enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle 200 yüzme havuzu kapanabilir
ABD'den siber saldırılara hedef olan Arnavutluk'a destek
ECB Başkanı Lagarde: Avro'nun değer kaybı da enflasyonist baskıları artırdı
Ukrayna: Harkiv bölgesinde 20'den fazla yerleşim birimini Rus güçlerinden geri aldık
Portekiz'in NATO'ya gönderdiği gizli belgeler siber saldırıyla çalındı
Uluslararası Uzay Kongresi yarın başlayacak
Oxford Üniversitesi, geliştirdiği sıtma aşısının yüzde 80 koruma sağladığını açıkladı
Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon, New York'ta teslim oldu
Suriyeli aşiretlerden terör örgütü YPG/PKK'ya eş zamanlı tepki
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tıbbı gözetim altında tutuluyor
"İHA teknolojilerinde en başarılı 3 ülkeden biriyiz"
NATO Arnavutluk'a yönelik siber saldırıyı kınadı
Avrupa Merkez Bankası'ndan tarihi faiz artırımı
"Dünyada mal satmadığımız yer, Türkiye'de üretmediğimiz ürün yok"
ABD, Ukrayna ve komşularına 2 milyar dolarlık askeri yardım yapmayı planlıyor
İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begay ile görüştü
"FETÖ, DEAŞ tarafından oluşturulmaya çalışılan her türlü zararlı akıma karşı birlikte mücadele etmel...
Zagreb'de spor projesi yürütülen ilkokulu ziyaret etti
Yunanistan'daki skandalda dinlenen gazeteci böyle olayların süreceğini söyledi
08 Eylül 2022 Perşembe 16:44:00 - Güncelleme:08 Eylül 2022 Perşembe 16:44:00

Yunanistan'daki skandalda dinlenen gazeteci böyle olayların süreceğini söyledi

Kaynak: AA

ABONE OL

Yunanistan'daki skandalda dinlenen gazeteci Tanasis Kukakis, hükümetle ilgili yolsuzluk iddiaları üzerine çalıştığı sırada telefonunun dinlendiğini, ülkede bu tür olayların sürmesini beklediğini belirtti.

Avrupa Parlamentosunda (AP) Pegasus ve eş değer casus yazılım kullanımı hakkında oluşturulan araştırma komitesinde, Yunanistan'daki skandalda dinlenen gazeteci Tanasis Kukakis'in katılımıyla oturum düzenlendi.

Oturumda finans muhabiri olduğunu belirten Kukakis, hükümetin 2019'da ceza ve vergi hukukuyla ilgili yaptığı değişikliklerin kara para aklama ve yolsuzluk iddialarıyla ilişkisini araştırdığı sırada telefonunun dinlendiğini öğrendiğini söyledi.

Financial Times'ta bu konularla ilgili çıkan yazılarının 2020'de Yunan hükümeti tarafından tepkiye neden olduğunu aktaran Kukakis, hükümet yetkililerinin gazetenin editörlerine mektuplar gönderdiğini ancak onlardan beklenilen yanıtı alamadığını anlattı.

Kukakis, bunun üzerine hükümetin Haziran 2020'de "milli güvenlik" gerekçesiyle telefonunu konvansiyonel yöntemlerle, 18 Temmuz 2021'de ise "predator" casusluk yazılımıyla dinlemeye başladığını ve bunun 24 Eylül 2021'e kadar sürdüğünü kaydetti.

Yunan hükümetinin bunu inkar ettiğini ifade eden Kukakis, AP milletvekili Nikos Andrulaki'nin telefonu da dinlenmemiş olsaydı, kendi durumunun sıradan bir örnek olarak kalacağını söyledi.

Kukakis, soruşturmanın devam ettiğini ve kendisi gibi pek çok örneğin daha çıkacağından emin olduğunu vurguladı.

AP vekilleri de Yunan yetkilileri adli süreçte aksaklık olmadığı söylemleri yerine dinlenen kişilerden özür dilemeleri gerektiği konusunda eleştirdi.

Parlamentonun etkili milletvekillerinden Hollandalı Sophie in 't Veld, kanıtların yok edilme, Yunan makamlarının (Predator casus yazılımını meydana getiren) Intellexa şirketinin bürolarına baskın yaparak malzemelere el koyma ihtimaline değindi.

YUNANİSTAN'I SARSAN SKANDAL

PASOK lideri Andrulakis, 28 Haziran'da Avrupa Parlamentosunun özel hizmetinden faydalanarak telefonunun casus yazılımla izlenip izlenmediğini kontrol ettirmişti. Telefonda yapılan ilk incelemede, "Predator" isimli casus yazılımla ilişkili şüpheli bir link tespit edilmişti.

Nisanda ise Yunan gazeteci Kukakis'in cep telefonunda da casus yazılım tespit edilmişti. Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Kukakis'in cep telefonunun 2021'de 10 hafta boyunca "Predator" isimli casus yazılımla takip edildiğini belirtmişti.

Bu olayların ardından Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) Başkanı Panagiotis Kontoleon, kurumun dinleme faaliyetlerindeki "dikkatsizlik" gerekçesiyle 5 Ağustos'ta Miçotakis'e istifasını sunmuştu.

"Predator" isimli casus yazılımla ticari ilişkileri olduğu iddia edilen ve aynı zamanda Miçotakis'in yeğeni olan Başbakanlık Genel Sekreteri Grigoris Dimitriadis de aynı gün görevinden ayrılmıştı.

Etiketler : yunanistan skandal gazeteci
35'inci yıl sahnesi

35'inci yıl sahnesi
'Paper'lı alışveriş

'Paper'lı alışveriş
Maç öncesi moral yemeği

Maç öncesi moral yemeği
Dört film anlaşması

Dört film anlaşması
2023'te vizyonda

2023'te vizyonda
Sportif Beren

Sportif Beren
Teklisine geri sayım

Teklisine geri sayım
Cem'e kardeş geliyor

Cem'e kardeş geliyor
‘Kül' bitti

‘Kül' bitti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes