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13 Eylül 2023 Çarşamba 12:19:00 - Güncelleme:13 Eylül 2023 Çarşamba 12:19:00

Yunanistan'daki sel felaketinin sağlık açısından tehdit oluşturduğu bildirildi

Kaynak: AA

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Yunanistan'da geçen hafta yaşanan sel felaketi nedeniyle halkın, ciddi sağlık sorunları tehdidiyle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Geçen hafta başta Larisa, Volos, Pilio, Trikala ve Kardiça olmak üzere Tesalya bölgesinde onlarca yerleşim birimini sular altında bırakan sel, şehir şebeke suyu ve kanalizasyon ağında da ciddi hasara neden oldu.

    Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye konuşan Atina Üniversitesi Epidemiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gikas Mayorkinis, bölgedeki halkın çamurlu sularla teması nedeniyle mide ve bağırsak iltihabı, hepatit, leptospiroz gibi hastalıkların tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

    Mayorkinis, bölge halkına ölü hayvanların hastalık taşıyabileceği uyarısında bulunarak, bu hayvanlara temas edilmemesini istedi.

    Sel nedeniyle sivrisinek sayısında da ani artış görülebileceğine dikkati çeken Mayorkinis, Batı Nil Virüsü vakalarında da artış olabileceğini kaydetti.

    Tesalya bölgesinde sel nedeniyle 45 binden fazla besi hayvanı telef oldu.

    Bölgede geçen hafta yaşanan sel felaketinde 14 kişi hayatını kaybetmişti.

    Etiketler : yunanistan sel sağlık sorunları felaket tehdidi
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