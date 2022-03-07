Yunanistan'daki PKK kampından görüntüler!

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07 Mart 2022 Pazartesi 17:30:00 - Güncelleme:07 Mart 2022 Pazartesi 17:30:00

Yunanistan'daki Lavrion Kampı'nda skandal görüntüler! PKK'nın eğitim üssü haline geldi

Kaynak: DHA

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Yunanistan'daki Lavrion Göçmen Kampı'na ilişkin Yunan televizyon kanalında yayınlanan görüntüler, Yunanistan'ın terör örgütü PKK'ya göz yumduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

YUNANİSTAN'daki Lavrion Göçmen Kampı'na ilişkin Yunan televizyon kanalında yayınlanan haber, kampın terör örgütünün eğitim üssü haline geldiğini gözler önüne serdi.

Yunanistan'daki Lavrion Göçmen Kampı'nda yuvalanan terör örgütü PKK'nın faaliyetleri, Yunan medyasına yansıdı. Yunan StarNEWS kanalında yayınlanan haberde Lavrion Kampı içerisinden çekilen görüntülere yer verildi. Görüntülerde terör örgütü PKK'ya ait semboller ile elebaşı Abdullah Öcalan'a ait görsellerin yer alması dikkat çekti.

Öte yandan, Lavrion Kampı'nda röportaj yapılan ve illegal yollarla Yunanistan'a kaçan şahısların, PKK'nın gençlik yapılanmalarında faaliyet gösterdikleri ve terör suçlarından aranma kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. Kampta röportaj yapılan Hacer Karakuş Şahin'in PKK/KCK'nın gençlik yapılanmalarından YDG-H bünyesinde faaliyet gösterdiği, Ocak 2022'de eşi Metin Şahin'le birlikte Edirne/Meriç sınır hattından illegal yollarla Yunanistan'a geçtiği ve hakkında 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan adli işlem tesis edildiği öğrenildi.

Röportaj yapılan bir diğer isim Resul Özbey'in de terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması bünyesinde faaliyet yürüttüğü, bu kapsamda 2015 yılında Van'da tutuklandığı, Eylül 2018'de tahliye olduğu, Temmuz 2020 itibarıyla Lavrion Kampı'nda faaliyet gösterdiği, halihazırda PKK/KCK-Yunanistan Dijital Meclisi çalışmalarında yer aldığı, 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan aranma kaydının bulunduğu öğrenildi.

Lavrion Kampı'ndaki şahısların terör örgütünün gençlik yapılanmalarında faaliyet göstermiş olmaları ve halihazırda terör suçlarından aranma kayıtlarının bulunması, kampın PKK/KCK faaliyetleri doğrultusunda propaganda ve eğitim amacıyla kullanıldığını ortaya koydu. Lavrion Kampı'ndan çekilen görüntüler, Yunanistan'ın PKK'ya göz yumduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Etiketler : Lavrion Kampı PKK Lavrion Göçmen Kampı
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