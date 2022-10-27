Yunanistan'daki 29 Ekim Resepsiyonu'na tehdit telefonu
Kaynak: TRT Haber
Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğu, kentte 29 Ekim Resepsiyonu'nun düzenleneceği otelin yetkililerinin tehdit edilmesi üzerine, resepsiyon adresinin değiştirildiğini duyurdu.
Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu için bir otel ayarlanarak resepsiyon davetiyeleri dağıtıldı.
Söz konusu otelin yetkilileri, dün Başkonsolosluğa gelerek çalışanlar da dahil, tehdit telefonları aldıklarını, bu nedenle güvenlik sorunu yaşanabileceğini belirtti.
Otel yetkilileri aynı gün "teknik sebeplerden" dolayı oteli, 28 Ekim'de tahsis edemeyeceklerini Başkonsolosluğa yazılı bildirdi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonumuzun tarihi, yeri ve saati değişmiştir. Güncel bilgiler aşağıdaki duyurumuzda dikkatlerinize sunulmuştur . �� pic.twitter.com/Qasy0PWaRV— T.C. Gümülcine BK (@TCGumulcineBK) October 27, 2022
Başkonsolosluk, bu çerçevede Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'nun tarih, yer ve saatinin değiştirilmesi gereğinin ortaya çıktığını; resepsiyonun 29 Ekim'de 13.00-15.00 saatlerinde Başkonsolosluğun bahçesinde düzenleneceğini açıkladı.
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