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22 Kasım 2023 Çarşamba 15:47:00 - Güncelleme:22 Kasım 2023 Çarşamba 15:47:00

Yunanistan'da yeni vergi yasası protesto edildi

Kaynak: AA

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Yunanistan'da serbest meslek çalışanları yeni vergi yasasını protesto etti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da serbest meslek çalışanları, hükümetin planladığı yeni vergi yasasına tepki amacıyla eylem düzenledi.

Atina'nın merkezinde buluşan serbest meslek çalışanları, Maliye Bakanlığı'na doğru yürüdü.

Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı eylemde, serbest meslekte hizmet verenlerin vergi kaçırmasını önlemek amacıyla hükümetin getirmeyi planladığı yasal değişiklikler protesto edildi.

Eylemciler, yeni uygulamaların çok uluslu ve büyük şirketlerin güçlenmesine, serbest meslek sahiplerinin işlerini kaybetmesine neden olacağını savundu.

Taksiciler de aynı gerekçelerle başkentte bugün 24 saat greve gitme kararı almıştı. Selanik başta olmak üzere Yunanistan'ın diğer bölgelerindeki taksici sendikaları da greve destek vermişti.

Atina'daki taksiciler, aynı gerekçeyle 16 Kasım'da da yerel saatle 09.00'dan 16.00'ya kadar iş bırakmıştı.

Etiketler : yunanistan vergi protesto
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