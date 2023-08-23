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23 Ağustos 2023 Çarşamba 12:42:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2023 Çarşamba 12:42:00

Yunanistan'da yangınların 5'inci günü

Kaynak: AA

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Yunanistan'da yangınlar 5'inci gününde de kontrol altına alınamadı.

Ülkenin dört bir yanında etkili olan yangınlar Meriç'ten Atina'nın kuzeybatısına kadar 60'tan fazla noktada devam ediyor.

    Onlarca yerleşim birimi tedbir amacıyla tahliye edildi. Aralarında, okul, kilise gibi kamu binalarının da bulunduğu birçok yapı ve ev yandı. Çok sayıda yol trafiğe kapatıldı.

    Dedeağaç'ta 19 Ağustos'ta başlayan orman yangınları Meriç'e ve Rodop'a da sıçradı. Meriç ve Dedeağaç'ta çok sayıda yerleşim birimi yangından etkilendi.

    Meriç'teki yangın, Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde belirlenmiş doğal çevre koruma ağı Natura 2000'e dahil olan Dadia Ormanı Mili Parkı'na da sıçradı.

    Yangının Dedeağaç Üniversite Hastanesi avlusuna kadar ulaşması üzerine, hastane dün tahliye edildi. Hastaların bir kısmı ambulanslarla yakın illerdeki hastanelere sevk edilirken, bir kısmının tedavisi ise Dedeağaç Limanı'na kurulan çadırlarda ve bir feribotta sürdürüldü.

    Dedeağaç'ta yaklaşık 130 kişinin misafir edildiği huzurevi de tedbiren boşaltıldı.

    Bölgedeki çoğu yolun kapalı olması nedeniyle Selanik'e ve Avrupa'ya gitmek isteyenlere Bulgaristan üzerinden Selanik'e geçip, yollarına oradan devam etmeleri tavsiye edildi.

    Gümülcine ve köylerinin de içinde bulunduğu Rodop ilinde 21 Ağustos'ta başlayan yangın, yoğun olarak Türklerin yaşadığı birçok köyü etkisi altına aldı.

    Başkent Atina'nın kuzeybatısındaki Aspropirgos'ta 22 Ağustos'ta başlayan yangın, yerleşim alanları ve sanayi bölgelerinde zarara yol açtı. Bazı evler yangından hasar görürken, yangın bazı depo ve fabrikalara da sıçradı. Bölgedeki yangın Elefsina'daki askeri havaalanına yaklaşınca askeri personel ve itfaiye ekipleri alarma geçti.

    Atina'nın yaklaşık 120 kilometre kuzeyindeki Viotia'da bulunan ormanlık alanda 21 Ağustos'ta çıkan yangın 3'üncü gününde de kontrol altına alınamadı.

    Attiki Bölgesi'ndeki Fili'de çıkan yangın Kliston Manastırı'na yaklaştı. Yunanistan Özel Afet Müdahale Birimi'ne (EMAK) bağlı ekipler, manastırda bulunan rahipleri ve vatandaşları tahliye etti.

    Dün Attiki'deki Parnita Dağı'nda çıkan yangın yerleşim alanlarına kadar yaklaştı. Bölgeden gece boyunca patlama sesleri geldi. Üç huzurevi ve bir manastır tahliye edildi.

    Yangınlarda 20 kişi hayatını kaybetti

    Yangınlar, biri Viotia'da biri Meriç Bölgesi'ndeki Kavacık'ta (Lefkimi) olmak üzere 21 Ağustos'ta 2 kişi yaşamını yitirdi.

    Dün ise Meriç Bölgesi'ndeki Dadia ormanlık alanında, Yunanistan'a Meriç'ten geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin edilen 2'si çocuk 18 kişinin cesedi bulundu.

    Böylelikle, Yunanistan'da yangın nedeniyle iki günde hayatını kaybeden kişi sayısı 20 oldu.

    Yangınlarla mücadele ve uluslararası destek

    Yunanistan'da yangınlarla mücadelede itfaiye teşkilatına, polis, asker, sahil güvenlik ve gönüllüler de destek verdi.

    Yunanistan'ın Avrupa Sivil Koruma Mekanizmasına yaptığı başvuru olumlu karşılandı. Desteğe ilk etapta, Romanya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) gelirken, Çekya, Hırvatistan, Almanya ve Sırbistan'da bu talebe olumlu yanıt veren ülkelerden oldu.

    Türkiye de Yunanistan'a destek teklifinde bulundu.

    Yangının etkileri

    Üç günde 400 bin dönümün üzerinde alan kül oldu. Yanan yerler arasında ormanlık alanların yanı sıra tarım alanları da vardı. Çok sayıda çitlik hayvanı da yangında telef oldu.

    Meriç'teki yangının dumanı, 950 kilometre güneybatıya ulaştı. Duman, ülke genelinde 110 bin kilometrekare alanı kapladı.

    Son 5 günde yangın çıkan diğer bölgeler arasında Kavala, Eğriboz Adası, Arkadia, Halkidiki, Semadirek Adası, Parnitha, Termiye Adası (Kithnos) yer aldı.

    Etiketler : Meriç Atina Yunanistan yangınlar
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