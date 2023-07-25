Yunanistan'da yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda içinde 2 pilotun bulunduğu yangın söndürme uçağı düştü. Uçakta bulunan iki pilot hayatını kaybetti.
Yunanistan'daki orman yangılarıyla mücadele devam ederken, Eğriboz Adası'nda bir yangın söndürme uçağı, 15.00 sıralarında Platanisto köyü yakınlarında düştü. Uçakta bulunan Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait iki pilotun hayatını kaybettiği ifade edildi.
Öte yandan yayınlanan görüntülerde, Eğriboz Adası'ndaki yangınları söndürmeye çalışan uçağın ise düşmeden önce manevra yaparak yavaşlamaya çalıştığı ancak uçağın kanadının engele takılarak alev aldığı görülüyor.
- Pakistan Savunma Bakanı: Her vatandaşın silaha ihtiyacı var
- Rusya'da kritik görüşme: Lavrov, Mirzoyan ve Bayramov ile görüştü
- Eski Başkan Obama'nın aşçısıydı: Ölüm nedeni belli oldu
- Yunanistan'da yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti
- İngiltere'de 2040 yılında 9 milyon kişi hastalıkların pençesine düşecek
- İsveçli aktivistler: Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılmalı