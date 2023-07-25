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25 Temmuz 2023 Salı 18:49:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2023 Salı 18:49:00

Yunanistan'da yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda içinde 2 pilotun bulunduğu yangın söndürme uçağı düştü. Uçakta bulunan iki pilot hayatını kaybetti.

Yunanistan'daki orman yangılarıyla mücadele devam ederken, Eğriboz Adası'nda bir yangın söndürme uçağı, 15.00 sıralarında Platanisto köyü yakınlarında düştü. Uçakta bulunan Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait iki pilotun hayatını kaybettiği ifade edildi.

Öte yandan yayınlanan görüntülerde, Eğriboz Adası'ndaki yangınları söndürmeye çalışan uçağın ise düşmeden önce manevra yaparak yavaşlamaya çalıştığı ancak uçağın kanadının engele takılarak alev aldığı görülüyor.

Etiketler : uçak kazası Yunanistan pilot ölümü
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