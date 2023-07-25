Yunanistan'da yangın söndürme uçağı düştü
Kaynak: AA
Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Karisto bölgesinde yangın söndürme çalışmalarına katılan uçağın düştüğü bildirildi.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, yangın söndürme çalışmalarına katılan Canadair CL-215 tipi uçak, Karisto bölgesinde yer alan Platanistos köyü yakınlarında düştü.
İçinde iki pilotunun bulunduğu uçağın Yunanistan'a ait olduğu ifade edildi.
Bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.
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