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25 Temmuz 2023 Salı 15:50:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2023 Salı 15:50:00

Yunanistan'da yangın söndürme uçağı düştü

Kaynak: AA

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Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Karisto bölgesinde yangın söndürme çalışmalarına katılan uçağın düştüğü bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, yangın söndürme çalışmalarına katılan Canadair CL-215 tipi uçak, Karisto bölgesinde yer alan Platanistos köyü yakınlarında düştü.

İçinde iki pilotunun bulunduğu uçağın Yunanistan'a ait olduğu ifade edildi.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Etiketler : yunanistan yangın söndürme uçağı düştü
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