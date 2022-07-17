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17 Temmuz 2022 Pazar 01:03:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2022 Pazar 01:04:00

Yunanistan'da uçak düştü

Kaynak: TRT Haber

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Yunanistan'ın Kavala şehrine bağlı Paleochori bölgesine bir kargo uçağı düştü. Uçakta kaç kişinin olduğu henüz bilinmiyor.

Yunan medyası, Yunanistan'ın Kavala şehrine bağlı Paleochori bölgesine Antonov tipi bir uçağın düştüğünü duyurdu.

Kargo tipi olduğu düşünülen uçakta kaç kişinin bulunduğu belirtilmezken, bölgeye itfaiye ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği açıklandı.

Sırbistan'dan kalkan uçağın hedefinin Ürdün olduğu, pilotun uçak düşmeden kısa bir süre önce acil durum bildirdiği belirtildi.

Etiketler : Yunan medyası Sırbistan uçak
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