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Yunanistan'da 5 polis insan kaçakçılığı suçuna karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alındı
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29 Mayıs 2023 Pazartesi 23:25:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2023 Pazartesi 23:25:00

Yunanistan'da 5 polis insan kaçakçılığı suçuna karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alındı

Kaynak: AA

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Yunanistan'da, Türkiye sınırı yakınlarındaki Meriç bölgesinde görev yapan 5 sınır polisinin insan kaçakçılığına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alındığı duyuruldu.

Yunan Devlet Ajansı AMNA, Dimetoka Sınır Muhafızı Biriminde görevli 5 sınır polisinin, insan kaçakçılığı yapan bir şebekeyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

Haberde, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu polislerin telefon görüşmelerinin Ekim 2022'den itibaren dinlemeye alındığı kaydedildi.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Yunan Polis Teşkilatının açıklama yapacağı belirtildi.

Etiketler : yunanistan gözaltı insan kaçakçılığı
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