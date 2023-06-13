Yunanistan'da Türk azınlığa tehdit: Oy vermezseniz yardımı keseriz

Yunanistan'daki Türk azınlık, 21 Mayıs'taki seçimin ardından hedefte.

Genel seçimin ardından hiçbir partinin hükümet kuramadığı Yunanistan, 25 Haziran'da yeniden sandığa gidiyor.

Rekabet kızıştıkça Türk Azınlığa yönelik baskı ve tehditkar açıklamalar artıyor.

21 Mayıs'taki seçimde Batı Trakya bölgesinden 4 Türk milletvekili seçildi, bu durum eski iktidar partisi Yeni Demokrasi'yi rahatsız etti.

BATI TRAKYA TÜRKLERİNE BASKI



Önce partinin lideri ve eski Başbakan Kiryakos Miçotakis Türk milletvekillerini hedef aldı. Ardından Miçotakis'in ablası ve eski Yunan Dışişleri Bakanlarından Dora Bakoyanni tehditler savurdu.

Batı Trakya'yı ziyareti sırasında, kendilerine oy verilmemesi durumunda bölge halkına yardımı keseceklerini söyledi.

TÜRK AZINLIĞA VATANDAŞLIK HAKLARI İLE TEHDİT



Son olarak Yeni Demokrasi Partisi'nin sözcüsü Akis Skertsos da tehdit savuranlara katıldı.

Bir televizyon programında yaptığı konuşmada, azınlığı, vatandaşlık hakları ile tehdit etti.

SYRİZA'dan aday olan Özgür Ferhat ve Hüseyin Zeybek'e oy verenlerin Yunan vatandaşlık haklarına sahip olamayacaklarını öne sürdü.

Tehditlerin ardından Türk milletvekillerine listesinde yer veren SYRİZA lideri Aleksis Çipras, geçici Başbakan İoannis Sarmas ile görüştü. Söylemlerin ulusal tehlikelere yol açabileceğine işaret etti.

"DEMOKRASİYE VE HALKIN İRADESİNE SAYGISIZLIK YAPILIYOR"

Tehditkar ve ırkçı söylemlere Batı Trakya'daki Türk Dernekleri tepki gösterdi.

İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu tehditlerin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu da tehditvari söylemlerin azınlıkları rencide ettiğine dikkati çekti. Bu tutumun değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.