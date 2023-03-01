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01 Mart 2023 Çarşamba 14:30:00 - Güncelleme:01 Mart 2023 Çarşamba 14:30:00

Yunanistan'da tren kazasında 32 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Yunanistan'da meydana gelen tren kazasında 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 85 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treni çarpıştı.

Yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada 32 kişi öldü, 25'i ağır 85 kişi yaralandı.

Kazanın ardından trendeki yolcular otobüslerle Selanik, Larisa ve Katerini'ye götürüldü.

Kazayla ilgili nöbetçi istasyon şefi gözaltına alındı, demir yolu işletmecisi Hellenic Train şirketinin temsilcileri de ifade verdi.

Tesalya Eyalet Valisi Kostas Agorastos ERT'e yaptığı açıklamada, 1 ve 2 numaralı vagonların çarpışmanın etkisiyle tamamen tanınmaz hale geldiğini söyledi.

Tembi Belediye Başkanı Yorgos Manolis de yolcu trenindeki ilk üç vagonda sıcaklığın 1500 santigrat dereceye kadar yükseldiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Thanos Plevris olay yerine gitti.

Atina'dan Selanik'e gitmekte olan yolcu treninde 346 yolcu bulunuyordu.

Kaza alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Etiketler : yunanistan tren kazası ölü tembi

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