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Yunanistan'da orman yangınları kontrolden çıktı: Mühimmat deposunda patlama
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27 Temmuz 2023 Perşembe 20:54:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 20:54:00

Yunanistan'da orman yangınları kontrolden çıktı: Mühimmat deposunda patlama

Kaynak: IHA

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Yunanistan'da Volos kentinde devam eden orman yangınlarının kontrolden çıkması sonucu askeri hava üssünün dışındaki mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Bölgeden canlı yayın yapan muhabir ve kameraman patlamaya canlı yayında yakalandı.

Yunanistan'da orman yangınları ile mücadele devam ediyor. Volos kentinde yer alan Nea Anhialos'ta orman yangınlarının kontrolden çıktı. Alevlerin askeri hava üssünün dışındaki mühimmat deposunda ulaşması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çevredeki evlerin camları kırılırken, patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı ve bölgenin yangın nedeniyle daha önce tahliye edildiği açıklandı. İtfaiye ayrıca, patlamanın ardından önlem olarak yakınlardaki köylerinde tahliye edileceğini ifade etti.

PATLAMAYA CANLI YAYINDA YAKALANDILAR

Patlama canlı yayında yakalanan muhabir ve kameraman ise zor anlar yaşadı. Patlamanın şiddeti ile yayındaki muhabirin saçlarının savrulduğu ve hızla kaçtığı görüldü.

Etiketler : orman yangınları Volos kenti Yunanistan hava üssü mühimmat deposu Yunanistan
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