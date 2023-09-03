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03 Eylül 2023 Pazar 16:58:00 - Güncelleme:03 Eylül 2023 Pazar 16:58:00

Yunanistan'da orman yangınları 16 gündür devam ediyor

Kaynak: AA

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Yunanistan'da Meriç Bölgesi'nde başlayan orman yangınları 16'ncı gününde de kontrol altına alınamadı.

Kavacık (Lefkimi) ve Koyunyeri (Provatona) yakınlarındaki ormanlık alanda süren yangınlar nedeniyle Kavacık köyü tahliye edildi.

Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Copernicus Acil Durum Yönetimi Dairesinin verilerine göre, Dedeağaç'ın da içinde bulunduğu Meriç Bölgesi'nde yanan alanlar 935 bin dönümü aştı.

Öte yandan Yunanistan Meteoroloji Dairesinin tahminlerine göre gelecek hafta itibarıyla ülke genelinde yağış beklenmesi sebebiyle İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias, tüm belediyelere sel tehlikesine karşı hazır olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Kikilias, ormanlık alanların yandığı bölgelerde sel olasılığının yüksek olması nedeniyle özellikle bu bölgelerde tedbirlerin artırılmasını istedi.

Etiketler : YUNANİSTAN ORMAN YANGINI YANGIN
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