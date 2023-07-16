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16 Temmuz 2023 Pazar 15:19:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2023 Pazar 15:19:00

Yunanistan'da onlarca flamingonun ölümüne elektrik kablolarının sebep olduğu ortaya çıktı

Kaynak: AA

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Yunanistan'ın güneyindeki Messolongi kenti yakınlarında onlarca flamingonun ölümüne elektrik kablolarının sebep olduğu ortaya çıktı.

Kuş bilimci Nikolaos Nulas, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Turlida gölü çevresinde binlerce flamingonun yaşadığını belirterek, bunlardan onlarcasının Elektrik Dağıtım Şirketine (DEDDİE) ait kablolara takılarak elektrik akımına kapıldığını kaydetti.

Kabloların yer altına alınması gerektiğini vurgulayan Nulas, "Bu hafta da pelikanlar ve beyaz leylekler elektrik akımına kapılarak can verdi." dedi.

Nulas, bölgede gerekli önlemlerin alınmaması halinde benzer olayların yaşanacağı uyarısında bulundu.

Binlerce flamingo ve diğer kuş türlerinin yaşadığı Messolongi kenti yakınlarındaki Turlida gölü çevresinde 13 Temmuz'da onlarca ölü flamingo bulunmuştu.

Yetkililer, konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Etiketler : Kuş bilimci Nikolaos Nulas kuş türleri Turlida gölü
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