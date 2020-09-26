Yunanistan'da Müslümanlar Derneğine çirkin saldırı!

Batı Trakya’dan göç eden Müslümanlar tarafından kurulan İmathia Müslümanlar Derneği din görevlisi Musa Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının cuma sabahı düzenlendiğini söyledi.

Dernekte kimsenin bulunmadığı erken saatlerde gerçekleştirilen saldırıda, giriş kısmındaki camların kırıldığını anlatan Çolak, olayın polise intikal ettirildiğini aktardı.

İmathia Müslümanlar Derneği Başkanı Hüseyin Hüseyinoğlu da sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda saldırıyı kınadığını belirtti.

Hüseyinoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Üzülerek ifade etmek isterim ki derneğimize meçhul bir saldırı yapılmıştır. Saldırının ardından asayişin sağlanması için karakola faillerin tespit edilmesi gerekçesiyle dernek başkanı olarak girişimlerde bulunup ifademi vermiş bulunmaktayım. Birlik, beraberlik ve kardeşlikten yana olduğumuzu beyan ederken yetkililerin saldırıyı bir an önce açıklığa kavuşturup aydınlatmalarını temenni ediyorum."