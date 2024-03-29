29 Mart 2024 Cuma 10:25:00 - Güncelleme:29 Mart 2024 Cuma 10:25:00
Yunanistan'da Mora Yarımadası'nın batısında 5,8 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
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Yunanistan'da Mora Yarımadası'nın batısında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Atina Jeodinamik Enstitüsü, sarsıntının yerin 18 kilometre derinliğinde olduğunu belirtti.
Yerel saatle 09.12'de gerçekleşen sarsıntıya ilişkin olarak henüz bir hasar bildirimi yapılmadı.
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