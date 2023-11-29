Yunanistan'da doktor ve sağlık personellerinden grev kararı

Yunanistan'da kamu çalışanı doktorlar ve sağlık personeli, gelirlerinin yükseltilmesi, kamuda sağlık personeli sayısının artırılması talepleriyle 48 saatlik grev kararı aldı.

Yunanistan Hastane Doktorları Federasyonu (OENGE) ve Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu (POEDHN), ülke genelindeki hastanelerde çalışan doktor ve sağlık personelini bugünden itibaren 48 saatlik greve davet etti.

Grev kararına, Yunanistan Memur Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY) da destek vererek kamu hastaneleri çalışanlarına greve katılmaları için çağrıda bulundu.

Kamu çalışanı doktorlar ve sağlık personeli, 2 günlük grevin gerekçesini, maaşlarının iki katına çıkarılması, nöbet ödemelerinin zamanında yapılması, nöbet ödemelerinin vergilendirilmemesi, sağlık personeli sayısının artırılması, sözleşmeli personelin kadroya alınması ve kamu sağlığı sistemine ayrılan bütçenin artırılmasına yönelik talepleri olarak açıkladı.

Greve katılacak doktor ve sağlık personeli yarın yerel saatle 12.00'de Sağlık Bakanlığı önünde gösteri de düzenleyecek.