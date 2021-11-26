VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Müslüme'nin dedesi, babası çıktı!
Yunanistan'da büyük sevinç: Türk dostu Merkel'den bıkmıştık
Her şey 14. katta dönüyor
İmamoğlu İBB'yi ne kadar borçlandırdı?
İleri evre kanser tedavisinde 'immünoterapi' umudu
Polipi burun etiyle karıştırmayın
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 26 Kasım
Anne babalar dikkat! Çocuğunuz sürekli kulağını çekiştiriyorsa!
Kars ve Ardahan'da kar yağışı ve buzlanma uyarısı
İngiltere 6 Afrika ülkesine uçuşları durdurdu
Türkiye-Romanya ve AB istişareleri gerçekleştirilecek
Fransız balıkçılar Manş Denizi'nde yeni eylem
Başkan Erdoğan: Kadına karşı şiddeti ortadan kaldıracağız!
Merkel: Almanya göçmen krizinde Polonya ile tam dayanışma içinde
Bakan Koca: Aşı Ar-Ge Üretim Merkezi projesi tamamlandı
AB, aşı olanların seyahatine yeni kurallar dahilinde izin verecek
Türkiye'de 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi
2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
MGK'dan terörle mücadele vurgusu
TBMM Başkanı Şentop İspanya'ya gitti
Altun'dan 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' paylaşımı
Ukrayna: Yeni bir saldırı Rusya'ya pahalıya patlar
Çelik'ten CHP'ye BAE eleştirisi
Rusya'dan "Türkiye-Ermenistan" mesajı!
26 Kasım 2021 Cuma 08:20:00 - Güncelleme:26 Kasım 2021 Cuma 08:29:00

Yunanistan'da büyük sevinç: Türk dostu Merkel'den bıkmıştık

Kaynak: Hürriyet

ABONE OL

Almanya'nın yeni dışişleri bakanı olması beklenen Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Annalena Baerbock, Yunanistan'da büyük sevinçle karşılandı. “Türk dostu Merkel'den bıkmıştık” yorumunu yapan Yunan basını, Baerbock'un Türkiye karşıtı olacağını savundu.

Almanya'da Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Annalena Baerbock'un dışişleri bakanı olacağı beklentisi Atina'da sevinç yarattı. Yunan Star televizyonu Almanya'daki koalisyonu "Türk dostu Merkel'i görmekten bıkmıştık. Türkiye'ye antipati duyan Yeşiller'in starı Baerbock'un dışişleri bakanlığına getirilecek olması Yunanistan için çok iyi" yorumuyla duyurdu.

YUNAN DOSTU VURGUSU

Hürriyet'te yer alan haber göre open televizyonu "Almanya'nın Türkiye politikası değişiyor" derken, Mega televizyonu, "Yeşiller'in Türkiye'ye karşı sert politika geleneği var" ifadesini kullandı. Kathimerini gazetesi ise "Türkiye'ye denizaltı satışının dondurulmasından yana olan Baerbock, Almanya'nın 2'nci Dünya Savaşı için Yunanistan'a tazminat ödemesi talebini de desteklemişti" diye yazdı.

ATİNA NE BEKLİYOR

Yunanistan Dişişleri Bakanı Nikos Dendias, Angela Merkel dönemi Türkiye politikalarının kendileri için düş kırıklığı olduğunu söylemişti. Geçtiğimiz günlerde Nafteproki gazetesine konuşan Dendias, yeni Alman hükümetinden beklentilerini şu şekilde sıralamıştı: Türkiye'ye silah satışı durdurulmalı. Sığınmacılar konusunda Tükriye'ye karşı sert tavır alınmalı. Yunanistan'ın Libya'daki rolü desteklenmeli.

Etiketler : Yeşiller Partisi Nikos Dendias Angela Merkel Türkiye Annalena Baerbock
Bir kabadayının yaşam öyküsü

Bir kabadayının yaşam öyküsü
Yeni polisiye ekip

Yeni polisiye ekip
WhatsApp Business'a yeni özellik

WhatsApp Business'a yeni özellik
Kadına şiddete dikkat çekti

Kadına şiddete dikkat çekti
Ailede erkek bebek sevinci

Ailede erkek bebek sevinci
Gelinlik provası

Gelinlik provası
Ben boşanmaya razı değildim

Ben boşanmaya razı değildim
Diva izdihamı

Diva izdihamı
Hande'nin kasım single'ı

Hande'nin kasım single'ı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER